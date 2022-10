Alessandro Egger, chi è il concorrente? Coppia con Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Incanterà la giuria?

Alessandro Egger, chi è il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Tra i partecipanti della nuova edizione di Ballando con le Stelle spicca Alessandro Egger, in coppia con la ballerina professionista Tove Villifor. Dopo l’esperienza con Pechino Express, il modello originario di Belgrado ha deciso di continuare la sua carriera televisiva sbarcando nel noto programma di ballo targato Rai. In merito alla sua partecipazione si è espresso in maniera decisamente positiva, chiarendo di avere intenzione di divertirsi e allo stesso tempo conoscere un mondo che non aveva mai preso in considerazione. Egger è celebre per essere stato il volto noto delle barrette Kinder ma si è affermato nel tempo anche con una virtuosa carriera da modello. A tal proposito ha dichiarato di volersi liberare delle etichette sul passato dimostrando tutto il suo valore anche in questa nuova sfida. Dal punto di vista sentimentale è legato da diversi anni con una modella affermata di nome Maddalena Doroftei.

Proprio con la compagna condivide numerosi contenuti sui vari profili social all’insegna dell’ironia e del racconto della vita quotidiana. A Ballando con le stelle avrà modo di cimentarsi nella danza con Tove Villifor, danzatrice introdotta nel cast dei professionisti nel 2020. La ballerina professionista ha un bagaglio televisivo piuttosto ricco, arricchito da partecipazioni televisive anche dal punto di vista della recitazione. Non a caso, ha avuto un piccolo ruolo nella serie tv Che dio ci aiuti, prodotta dalla Rai. L’artista ha molto a cuore la privacy della sua vita privata, per cui non sono reperibili informazioni riguardanti la sua situazione sentimentale. Ha comunque particolare cura dei suoi profili social che aggiorna quotidianamente con diversi contenuti. Nella precedente edizione di Ballando con le stelle ha riscosso ottimi consensi in coppia con Alvise Rigo. Proprio con quest’ultimo, stando alle indiscrezioni più recenti, pare che sia nata una relazione della quale però non si conoscono bene i dettagli. Nessuno dei due ha ufficializzato la storia attraverso dichiarazioni o tramite i social per cui per il momento restano unicamente dei gossip.

Alessandro Egger, il bimbo prodigio delle barrette Kinder

Chi è Alessandro Egger? Il 30enne italoserbo è diventato famoso fin da quando era un bimbo e prestava il suo volto alla pubblicità delle barrette Kinder Ferrero. Negli anni il ragazzo ha iniziato a lavorare con regolarità come modello posando anche per brand davvero molto noti come Dolce&Gabbana e Versace anche se non è mai riuscito a togliersi l’etichetta di quella pubblicità fatta quando era piccolo. Nato il 6 settembre del 1991 a Belgrado in Serbia quando aveva appena sei anni si trasferisce con la sua famiglia a Como fino a che diventando modello inizierà a muoversi tra Milano e Londra. Ha lavorato anche come attore in piccoli ruoli in prodotti molto noti commercialmente come Un medico in famiglia, The Band e Shades of Truth. Nel 2017 ha vissuto un altro carico di notorietà grazie alla partecipazione a Pechino Express in coppia con la maglia Cristina Gran Dama della Real Casa di Savoia. C’è grande attesa di vedere come si esibirà da ballerino nel programma di Rai 1.

Chi è Tove Villfor, la ballerina maestra a Ballando con le stelle

Tove Villfor è la ballerina che accompagnerà a Ballando con le Stelle Alessandro Egger in questa nuova edizione. La ragazza classe 1996 è una bellissima artista svedese amata molto proprio per la partecipazione a questo programma nonostante abbia fatto sia la modella che l’attrice. Da anni vive nella capitale dopo aver lavorato a lungo in giro per il mondo, proprio per il programma in onda stasera che torna protagonista sugli schermi della prima tv di Stato. Nella scorsa edizione l’abbiamo vista esibirsi con Alvise Rigo ottenendo complimenti sia per la sua qualità da ballerina che per la sua bellezza. Con quest’ultimo sembra proprio che sia nata una splendida storia d’amore anche se Tove ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori della stampa. L’abbiamo vista recitare in Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci.











