Alessandro Egger prosegue la sua avventura nella nuova edizione de La Talpa – Who is the Mole, il reality show presentato da Diletta Leotta in prime serata su Canale 5. Il modello e attore è tra i concorrenti che sono arrivati alla finale del programma che vede un gruppo di concorrenti famosi chiamati a collaborare tra loro per superare prove fisiche e mentali. A completamento di ogni prova i concorrenti vincono una somma di denaro che si va a sommare al montepremi finale. L’obiettivo finale è quello di scoprire chi è la talpa, ossia il concorrente agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Possibile che sia proprio Alessandro Egger la talpa di questa edizione?

Durante le prime puntate il modello, che ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda sfilando per alcuni dei più importanti brand come Versace e Dolce & Gabbana, ha destato in diverse occasioni molti dubbi nei compagni. I suoi comportamenti all’interno della villa sono stati poco chiari e hanno innescato diversi dubbi nei compagni.

Il percorso di Alessandro Egger a La Talpa 2024 è stato poco chiaro sin dalla prima puntata del noto reality show tornato in prime time su Canale 5. Durante l’ultima puntata però il modello si è mostrato più complice e pronto a cooperare con il gruppo per preservare il montepremi finale. In particolare durante le varie prove fisiche affrontate ha dimostrato grande coraggio e forza di determinazione come quando, immerso in una vasca a temperature sotto zero, è riuscito a resistere fino alla fine rischiando quasi di andare in ipotermia. Un rischio che ha corso per il bene del gruppo e per il montepremi finale; un comportamento che ha spazzato via i dubbi dei suo compagni sulla possibilità che sia proprio lui la talpa di quest’edizione.

Resta da capire se Alessandro ha agito davvero per il bene del gruppo o semplicemente ha voluto sparigliare le carte per conquistare la fiducia dei compagni. Per scoprirlo non resta che seguire la finale de La Talpa 2024 in onda su Canale 5.