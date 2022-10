Alessandro Egger e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Riconto choc sulla sua infanzia difficile…

Alessandro Egger e Tove Villfor, cosa accadrà a Ballando con le stelle?

Alessandro Egger e Tove Villfor si presentano alla seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 con aspettative molto alte, questo perché si sono comportati molto bene nella prima puntata. Inoltre sono piaciuti molto ai telespettatori. Alessandro si è mostrato al pubblico dicendo che gli piace molto sognare, ma anche far sognare. Non ha avuto un’infanzia facile, ha vissuto sempre con sua nonna e la bisnonna. I suoi genitori si sono separati poco dopo la sua nascita e sono vissuti sempre lontani da lui. Fin da bambino ha capito che qualsiasi cosa che avesse voluto fare nella vita, non poteva contare sulla sua famiglia, ma solo su se stesso. È una persona carica di energia, ed è il suo modo naturale per entrare in sintonia con la gente. È eccessivamente determinato, il suo obiettivo è di focalizzare la sua energia e concentrarla nelle cose che lo fanno stare bene. Il suo aspetto angelico, non rispecchia del tutto la sua personalità. Non ha avuto un’infanzia piacevole, nonostante ciò è riuscito a mantenere la sua integrità. Ha scelto di fare un lavoro dove la sua immagine è tutto per ricevere indietro le sue gratificazioni.

Alessandro Egger: "Voglio vincere Ballando con le Stelle"/ "Non temo la giuria..."

Per Tove Villfor la prima è stata un’esibizione abbastanza tranquilla. Il suo allievo si è comportato bene in pista ottenendo un buon risultato e non è poco visto che siamo solo alla prima puntata. Ha festeggiato il successo con Alessandro. La preparazione della coreografia in settimana è stata abbastanza impegnativa, ma il suo allievo ha seguito alla lettera ogni sua indicazione. Alessandro per lei è un angelo un po’ confuso. Se per i follower Tove è una certezza, Alessandro è stata una piacevolissima sorpresa. È stato considerato il migliore della serata insieme a Garko. A qualche utente la sua fisionomia angelica ricorda l’attore Jeremy Irvine in – Fallen -. Il pubblico si aspetta di vederlo in qualcosa di sensuale.

Madalina Doroftei chi è la fidanzata di Alessandro Egger/ Presto in arrivo dei figli?

Alessandro Egger e Tove Villfor, una prima puntata di Ballando con le stelle Quick step

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022, Alessandro Egger e Tove Villfor sono scesi in pista con un Quick Step sulle note di un rock moderno. La performance è stata molto impegnativa, la coreografia comprendeva molti passi, prese e giravolte. Alessandro si è esibito per ultimo, a notte inoltrata, ma questo non ha compromesso il risultato del televoto, perché è riuscito a superare la prova del cono luminoso, con accesso alla seconda puntata.

Carolyn Smith ha trovato la coreografia molto contemporanea, ha apprezzato l’impegno del concorrente, ma lo ha raccomandato di stare attento perché da questo momento deve dare sempre di più e migliorarsi, poiché come inizio il livello di preparazione già è alto (9 punti).

Per Fabio Canino sono la coppia più moderna, ha apprezzato l’esibizione (8 punti). Ivan Zazzaroni si è complimentato con Alessandro, lo ha visto centralissimo in tutto (8 punti).

Per Selvaggia Lucarelli, il concorrente ha un’aria da pazzo, un misto tra un angelo, un generale delle SS e un cyborg: ora bisogna vedere qual è la parte che prevaricherà (7). Guillermo Mariotto è stato preso in contropiede, dopo aver visto l’esibizione di Garko era convinto che oramai tutti i giochi erano fatti, invece dopo la performance di Alessandro ha cambiato parere: Egger è l’unico fin’ora che potrebbe dare del filo da torcere a Garko. (9 punti). La giuria in totale ha assegnato alla coppia Egger-Tove 41 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA