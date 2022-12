Alessandro Egger: fidanzata e rapporto con i genitori/ “Pensa di non essere amato…”

Alessandro Egger, Madalina Doroftei è la sua fidanzata da più di dieci anni: rapporto solido e duraturo

Madalina Doroftei è da circa dieci anni la fidanzata di Alessandro Egger. Lei è di origine albanese, lavora come modella ed è la prima sostenitrice dell’aspirante ballerino. A proposito della loro storia d’amore, la ragazza ha detto di essersi innamorata di Alessandro per il suo carattere. “Spesso fa delle pazzie per me“, ha confidato Madalina. “Mi ha conquistato con il suo modo di fare e il suo romanticismo”, ha raccontato. Elementi che appartengono ad Alessandro, che anche con la sua insegnante Tove Villfor ha spesso rivelato la sua profonda sensibilità e gentilezza.

Questo nonostante un passato non semplice e dei trascorsi familiari che hanno ferito profondamente Egger. Chiacchieratissimo è il rapporto con la mamma, Cristina Vittoria Egger Bertotti, cinquantatré anni, gran dama della Real Casa Savoia. “Con lei è un rapporto che non esiste. Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me”, ha detto lui nel corso delle prime puntate. Accuse che la mamma ha respinto con forza, ridimensionando la versione proposta da Alessandro.

“Lui è cresciuto con la sensazione di non essere amato. È solo una sensazione, perché io adoro mio figlio e mio marito lo ha sempre trattato come se fosse il vero padre. Non ci sono mai state distinzioni con lui e i suoi fratelli”, ha replicato Cristina Vittoria Egger Bertotti. Tuttavia in molti sognano una riconciliazione tra mamma e figlio ora che Ballando con le Stelle è giunto alle battute conclusive. Eppure la situazione non è semplice. I rapporti tra Alessandro e mamma Cristina si sarebbero interrotti del tutto nel 2019, quando è venuta a mancare la bisnonna del ragazzo. In quella circostanza, sarebbero sorte alcune incomprensioni legate all’eredità, che li portarono alla rottura definitiva.

Insomma lo strappo da ricucire è profondissimo, così come gli aspetti che Alessandro e Cristina dovranno eventualmente chiarire. Lui non chiude la porta, anche se ricorda molto nitidamente i momenti che ha dovuto affrontare, a suo avviso, da solo. “Un giorno trovai i sacchi dell’immondizia davanti casa e capii che dovevo cavarmela da solo. Mi sentivo uno schifo, era come dire ‘sei spazzatura e devi andare via’. Ma in quel momento sono stato forte”, ha raccontato atterrito in una delle ultime puntate di Ballando.











