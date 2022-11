Alessandro Egger, il difficile rapporto con la madre Cristina Vittoria Egger Bertotti/ “Mai stato accettato”

Il dolore di Alessandro Egger: “Mai stato accettato da chi mi ha dato la vita”

Alessandro Egger è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2022, in coppia con la ballerina Tove Villför. Diventato celebre da piccolissimo per essere stato il volto della Kinder, il modello ha svelato al settimanale Nuovo alcuni dettagli del rapporto con sua madre, Cristina Vittoria Egger Bertotti, Gran Dama della Real Casa Savoia: “Il mio dolore più grande è che sento di non essere mai stato accettato da chi mi ha dato la vita. Ritengo che, quando nasci, tu sia un dono a prescindere. E io credo di non aver mai fatto niente di male”, ha detto Alessandro a Ballando con le stelle, come riporta il settimanale Nuovo. Madre e figlio non si parlano dal 2019. In diverse occasione il modelle ha raccontato di essere stato messo alla porta dalla famiglia quando aveva solo 17 anni.

Versione, però, che è stata smentita dalla madre: “Lui è sempre stato un ragazzino ribelle: detesta le etichette, le formalità e le regole rigide. Ma in una famiglia come la nostra l’etichetta è la normalità. Poi a scuola andava malissimo, così a diciannove anni, e non a diciassette come sostiene lui, ho detto “Se vieni bocciato trovi un lavoro e divento indipemdente. Era un modo per spronarlo. Quando è stato bocciato ancora abbiamo litigato e se n’è andato di casa”, riporta Nuovo.

Alessandro Egger: dal 2019 nessun contatto con la madre

Nel 2017 Alessandro Egger e la madre Cristina Vittoria Egger Bertotti hanno partecipato insieme alla sesta edizione di Pechino Express, con la speranza di ricucire il loro rapporto. La nobildonna è diventata madre di Alessandro quando aveva solo 22 anni: “È figlio del mio primo marito che non ha mai fatto parte della nostra vita”, Cristina si è poi risposata e ha avuto altri due figli, di cui Alessandro si è più volte occupato. Nel 2019 i rapporti sono ulteriormente peggiorati: “È morta la bisnonna e c’è stata un problema di eredità, sono ormai tre anni che non vedo mio figlio e mi manca tantissimo”, ha detto Cristina Vittoria Egger Bertotti come riporta nuovo.

Al momento tra i due non sembra esserci stato nessuno riavvicinamento: “Credo che mia madre abbia scelto di fare una vita senza di me e io l’abbia accettato”, ha detto il modello nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2022.











