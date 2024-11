La Talpa 2024, prova estrema con il ghiaccio: Alessandro Egger rischia l’ipotermia: “Sentivo veramente freddo”

Nella puntata di questa sera de La Talpa 2024 c’è stata una prova estrema con il ghiaccio e il fuoco. Mentre infatti quattro concorrenti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Lucilla Agosti e Andreas Muller erano immersi in una vasca ghiacciata di circa 13 gradi altri quattro concorrenti hanno dovuto cercare tessere e monere sotto terra ma il terreno si trovava in una striscia di fuoco, Marina La Rosa, Gilles Rocca, Andrea Petri ed Elisa Di Francisca.

Il primo a trovare tessere e monete è stato Gilles Rocca, liberando in questo modo Lucilla Agosti dalla vasca ghiacciata. Successivamente Andrea Petri ha urlato ad Orian Ichaki di uscire dalla vasca perché non sarebbe riuscito a trovare tutte le tessere e le monete. Le più lente si sono rivelate Elisa e Marina ed infatti sia Andreas Muller che Alessandro Egger hanno rischiato l’ipotermia rimanendo per più di venti minuti nelle vasche. Alessandro Egger successivamente tremante e visibilmente freddo ha preoccupato tutti. In seguito Alessandro Egger, come tutti coloro che hanno affrontato la prova estrema, ha rivelato: “Faceva veramente freddo e più ti agitavi, più faceva freddo”

Orian Inacky viola il regolamento durante la prova e viene penalizzata: è lei La Talpa?

Finita la prova estrema non sono mancate considerazioni sul comportamento dei concorrenti. Orian Ichaki non l’ha affrontato bene non immergendosi interamente nella vasca anche con le spalle e per questo è stata penalizzata per aver violato il regolamento. Elisa Di Francisca e Marina La Rosa sono state lentissime nel recuperare tessere e monete. La prima si è giustificata dicendo di non aver senso dell’orientamento mentre l’altra ha ammesso che a causa del calore la ricerca era difficile. Infine anche Andrea Preti non solo non ha trovato tutto ma ha anche invitato Orian ad uscire. Uno di loro quattro è la talpa? Gilles Rocca si è dato molto da fare per ritrovare tutto mentre Alessandro Egger e Andreas Muller hanno rischiato l’ipotermia pur di superarla, non sono la talpa o pura strategia?