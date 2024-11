La Talpa 2024: anticipazioni e diretta terza puntata 18 novembre

Oggi, lunedì 18 novembre 2024, in prima serata, canale 5 trasmette la terza puntata de La talpa 2024, il reality show tornato in tv dopo anni di assenza con la conduzione di Diletta Leotta. Nella seconda puntata de La Talpa 2024, Alessandro Egger ha provato a sventare il furto della valigetta da parte di una persona incappucciata sfiorando la rissa con Gilles Rocca. Durante la missione per raggiungere la cima del Monte Santo in 60 minuti sono stati svelati i dossier sui principali indiziati che, ad oggi, sono Melandri, Veronica Peparini e Andrea Muller. Un video, poi, ha mostrato che il responsabile del furto è Andrea Preti con il gruppo che riceve una punizione per aver perso di vista la valigetta.

Al termine della puntata, a lasciare il programma, è stato proprio Marco Melandri. Questa sera, nel corso della terza puntata, i concorrenti che si sfideranno sono: Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti e Gilles Rocca.

Le prove della terza puntata de La talpa 2024

Nel corso della terza puntata de La talpa 2024 in onda questa sera, non mancheranno liti infuocate come quella che avrà come protagoniste Lucilla Agosti e Veronica Peparini. “Mi stai mettendo addosso un abito che non ti puoi permettere di mettermi addosso”, lo sfogo di Lucilla nei confronti della coreografa. I maggiori indiziati, questa sera, saranno Alessandro Egger e Orian Ichaki anche se Elisa Di Francisca avrà dei sospetti anche su Gilles Rocca.

Anche questa sera, poi, non mancheranno le prove come quella ad alta quota che metterà in crisi Veronica Peparini e Marina La Rosa. In una successiva prova, Alessandro Egger e Andreas Muller coperti di ghiaccio in una vasca, metteranno a dura prova la propria resistenza fisica.

Come vedere in diretta streaming La talpa 2024

La terza puntata de La talpa 2024 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30, al termine del nuovo appuntamento con Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, invece, il reality show può essere seguito in diretta streaming. Tramite app o sito internet, infatti, è possibile seguire sia le singole puntate che i vari video dedicati alle prove, ma anche ai rapporti tra i concorrenti.

