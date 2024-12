Alessandro Franchini, il compagno di Luca Calvani furioso con Jessica Morlacchi? Cos’è successo

L’idillio tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello 2024 si è interrotto quando lui non si è schierato dalla parte di lei contro Helena Prestes e, anzi, ha creato con la modella un rapporto d’amicizia. E se l’atteggiamento ostile di Jessica ha finito per scatenare tra i due amici un’accesa lite e una frattura, da casa anche il compagno di Luca Calvani, Alessandro Franchini, ha manifestato il suo disappunto nei confronti della cantante romana con un like diventato poi virale.

A chi infatti ha sottolineato, con un post social, il mancato rispetto di Jessica nei confronti di Alessandro, a causa del suo comportamento nei confronti di Luca (per il quale non ha negato di provare sentimenti che vanno oltre l’amicizia), Franchini ha messo un like, dimostrando dunque di essere d’accordo con questa impressione.

Alessandro Franchini entra al Grande Fratello per un confronto con Jessica?

Il malumore di Alessandro Franchini è condiviso anche da Luca Calvani che, nelle ultime ore, ha attaccato Jessica Morlacchi e il suo gruppo, a partire da Ilaria Galassi, dicendo di sentir sminuita la sua relazione fuori dal Grande Fratello. “Perché Alessandro vale meno? Poi tutto questo avvia la narrazione: “Ah Luca è il più bello, peccato che…”. Come se fossi in qualche maniera fallato. – ha tuonato l’attore, continuando – Come se quella relazione valesse meno. Come se quell’uomo a casa dovesse sentirsi a ogni puntata questa tiritera.” In effetti, quanto sta accadendo al Grande Fratello 2024 potrebbe presto portare Alessandro a decidere di intervenire personalmente, facendo il suo ingresso nella Casa per avere un confronto non solo col suo compagno, ma anche con la stessa Jessica Morlacchi.