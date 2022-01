Alessandro Galatoto, fidanzato Ambra Sabatini/ Un amore nato a scuola

Le Paralimpiadi che si sono svolte in estate a Tokyo hanno permesso anche ai meno appassionati di sport di conoscere meglio le storie di chi ha reso onore al nostro Paese ottenendo risultati importanti. Tra questi c’è certamente Ambra Sabatini, classe 2002 di origine toscana, che ha vinto l’oro nei cento metri. La vita della ragazza è cambiata drasticamente quando aveva solo diciassette anni, quando è stata vittima di un incidente mentre si trovava sullo scooter in compagnia del papà che la stava accompagnando, come aveva fatto molte altre volte, a un allenamento. Una macchina ha però invaso la loro corsia mentre stava effettuando un sorpasso e li ha colpiti. La ragazza ha subito l’amputazione della gamba, ma questo non l’ha fatta desistere dalla volontà di continuare a correre.

E i risultati, come dimostra quanto accaduto in Giappone qualche mese fa, non sono mancati. A darle man forte anche nei momenti bui che inevitabilmente possono capitare c’è il fidanzato, Alessandro Galatoto. suo coetaneo.

Chi è Alessandro Galatoto: il fidanzato di Ambra Sabatini

A unire Alessandro e Ambra non c’è solo il sentimento, ma anche la comune passione per lo sport. Il ragazzo, infatti, pratica atletica. I due si sono conosciuti prestissimo, quando frequentavano le scuole medie, ma non hanno voluto affrettare i tempi. Il loro amore è nato infatti in maniera graduale, ma questo ha contribuito a renderlo ancora più forte.

Galatoto non ha mai mancato di supportare la sua ragazza, come ha fatto in occasione dell’incidente che le ha cambiato la vita. Ma è stato proprio in quell’occasione che lui ha capito quanto lei fosse forte: “Ambra è una roccia – sono state le parole di Alessandro -. Dopo l’incidente lei parlava già di tornare a correre, di Olimpiadi. Un percorso perfetto”.

