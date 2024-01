Alessandro Gassmann/ “Da 40 anni pago le tasse a scrocconi e ladri”, l’attacco durissimo

Alessandro Gassmann perde la pazienza: amaro sfogo dopo la notizia dell’evasione

Alessandro Gassmann è un fiume in piena. L’attore intervenuto su X, ex Twitter, si è sfogato duramente dopo aver letto a quanto ammonta l’evasione fiscale in Italia. “Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione – scrive l’attore – perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu…” lo sfogo durissimo del tanto amato attore romano. “Una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi. A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaffanc**o”, ha proseguito ancora Gassman.

Alberto Salerno chi è il paroliere e marito di Mara Maionchi/ "Non mi riconosco nella musica attuale"

Sotto il tweet postato da Alessandro Gassmann sono spuntati moltissimi commenti, qualcuno ha dato ragione all’attore reduce dal successo televisivo con la fiction Un professore, sottolineando che è incredibile che ancora sia giustificato il “nero”. Altri invece ribadiscono che il problema vero sono le grandi aziende che eludono il sistema fiscale italiano tramite i paradisi fiscali: “L’evasione è la parte minore del danno, perché in gran parte la fanno i pesci piccoli. Quello che massacra le finanze e amplia esponenzialmente il divario delle classi sociali è l’elusione. Questa la fanno i pesci grossi (ovunque nel mondo) che senza violare la legge eludono il sistema” uno dei commenti apparsi sotto l’account di Alessandro Gassmann.

Massimiliano Varrese attaccato dal pubblico al Grande Fratello 2023/ "Regalategli una squalifica"

Dopo il recente successo Alessandro Gassmann torna su Rai1 con Un professore 3?

A pochi giorni dalla fine della seconda fortunata stagione della fiction Un professore 2, Alessandro Gassmann presto potrebbe tornare a lavorare alla serie. I numeri ottenuti dalla seconda tornata di episodi su Rai1, dove Gassmann ha recitato al fianco di giovani artisti di grande successo come Damiano Gavino, Nicolas Maupas e Domenico Cuomo, sono stati eccellenti e per questo il pubblico ha immediatamente chiesto una terza stagione che sicuramente si farà.

Sempre di recente Alessandro Gassmann ha invece sfruttato i social per esprimere un proprio pensiero riguardo a Chiara Ferragni, in merito al caso Balocco. “La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa. Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente”, ha sottolineato Alessandro Gassmann sul caso legato al pandoro “e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra“.

Chi è Beppe Carletti/ Il leader de I Nomadi: "Sono una persona libera, nessuno mi ha imposto nulla"

© RIPRODUZIONE RISERVATA