Alessandro Gassmann critica Chiara Ferragni/ “La beneficenza non si dichiara e la classe non si compra”

L’attore e regista Alessandro Gassmann nella giornata di oggi è tornato sul pandoro-gate che ha coinvolto Chiara Ferragni ed, indirettamente, suo marito Fedez. Un’occasione, per l’attore, per criticare apertamente l’influencer, ma senza fare direttamente il suo nome, raccontando un aneddoto che riguarda la sua famiglia, ed in particolare il padre Vittorio, uomo particolarmente dedito alla beneficenza.

E proprio attorno al tema della beneficenza è ruotato il post, affidato a Twitter, di Alessandro Gassmann diretto a Chiara Ferragni. “La beneficenza”, ha spiegato, “non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa. Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente”, ha sottolineato ancora Alessandro Gassmann sul caso Chiara Ferragni, “e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra“.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate

Insomma, Alessandro Gassmann ha voluto criticare apertamente le dichiarazioni di Chiara Ferragni in merito alla beneficenza che hanno fatto seguito al pandoro-gate sulle false donazioni in una collaborazione dello scorso anno con Balocco. Da quando Codacons ha condannato l’influencer lei è completamente sparita dai social ed, evidentemente, anche dalla vita pubblica, senza nessun post neppure in occasione del Natale.

Chiara Ferragni, insomma, oltre al post di Alessandro Gassmann è sparita e nessuno sembra sapere dove si trovi. Oggi, ma anche nei giorni scorsi, suo marito Fedez si è fatto vedere più volte sui social, condividendo momenti spensierati delle festività, nei quali la moglie non compare mai. Inoltre, l’influencer nel corso degli ultimi giorni ha perso una media di 20mila follower al giorno, per un totale di circa 300mila e, effetto ben più drammatico, i negozi romani e milanesi del marchio associato a Chiara Ferragni sono stati più volte fotografati quasi completamente vuoti nel periodo d’eccellenza degli affari per negozi e brand.

