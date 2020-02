Alessandro Gori, figlio Cristina Parodi/ “Non so se vi capita aver nostalgia…”

Alessandro Gori è l’unico figlio maschio di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Nato il 20 agosto 1997, è il secondogenito della coppia, un anno più piccolo della primogenita Benedetta e quattro anni più grande di Angelica, la “piccola” di casa. “Ale”, come viene semplicemente chiamato in casa Gori, si è di recente laureato in Scienze ambientali e naturali all’università di Siena con il massimo dei voti. Rispetto alle sue sorelle Alessandro è il meno seguito su Instagram, con poco più di settemila follower. “Caratterialmente Alessandro è molto simile a me”, aveva detto la conduttrice in una intervista. Eppure a differenza delle due sorelle il giovane non sembra avere delle velleità artistiche o interessi specifici, almeno spulciando il suo profilo social. Indubbiamente il giovane si allontana dall’archetipo del “figlio di”. Non è un caso, ad esempio, se nel suo profilo social non ci siano numerosi scatti insieme alla sua famiglia, pur rappresentando un punto fondamentale della sua vita. In occasione però della sua laurea, mamma Cristina proprio non è riuscita a rinunciare alla pubblicazione di diversi scatti legati all’importante giornata. “Mood mamma felice per Ale che si e’ appena laureato #110elode #fieradite”, scriveva poche settimane fa, mentre il figlio la stringeva in un abbraccio.

ALESSANDRO GORI, FIGLIO CRISTINA PARODI: MAMMA “INNAMORATA”

Di recente Cristina Parodi aveva condiviso sulla sua pagina Instagram i primi piani dei suoi tre figli, con una dedica per ciascuno di loro. Alessandro, il secondogenito, era ritratto con un inedito capello lungo: “Sei tu che mi hai rubato il cuore”, scriveva la madre, accompagnato dall’hashtag “#bellobelloinmodoassurdo”. “Mami smettila di postare le mie foto degli album”, aveva protestato ironicamente la figlia maggiore Benedetta, mentre erano stati in tanti a complimentarsi con il ragazzo. “Sembra ieri che annunciavi la sua nascita a tuo marito con un ciuccio azzurro! Ed eccolo”, scrive un utente. “È bellissimo sto ragazzo… Un misto tra mamma e papà”, commentava invece un’altra fan della Parodi. Alessandro è anche colui che le ha fatto vivere quel senso di nostalgia nel vedere i figli crescere e trasferirsi lontano da casa. “Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo”, aveva detto a Vanity Fair, commentando quella estrema felicità nell’aver incontrato il suo Ale ed averlo stretto forte a sé: “ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo”.

