SERENA ENARDU/ “Matrimonio con Pago? Subito, voglio che sia ‘mio’” (Verissimo)

Serena Enardu non ha dubbi: “Prima avevo paura, ma oggi Pago lo sposerei”, dichiara nell’intervista a Verissimo in onda oggi, 22 febbraio, alle 16 su Canale 5. Serena è reduce dall’eliminazione della settimana scorsa dal Grande Fratello Vip, reality show a cui aveva partecipato proprio in coppia con il suo fidanzato. “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio, ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come la firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”. Dice questo alla luce non solo del dolore causatole dal distacco, ma anche animata da un pizzico di gelosia. Serena, infatti, non ha mai gradito il fatto che le altre concorrenti stessero gli stessero troppo intorno. Ieri sera, Serena ha deciso di fare la sua ricomparsa nel programma in qualità di ospite, e in quest’occasione ha accusato Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese di aver in qualche modo “escluso” Pago. A detta dei due, infatti, il percorso di Pago nella Casa sarebbe agli sgoccioli per colpa sua: “Nessuno di voi due”, protesta lei, “è venuto a chiedermi un punto di vista. Quando sono entrata qui Pago mi ha parlato bene di voi. Quando sono entrata c’è stato un forte pregiudizio nei miei confronti, io ora sono uscita e mi sarei aspettata un riavvicinamento da parte vostra”. In seguito, Pago li raggiunge in salotto per chiarire, ottenendo come risultato l’ammissione da parte dei Vip: “Pensavamo che lei volesse solo visibilità”.

Serena Enardu racconta la doppia esperienza con Pago nei reality show

Il ritorno di Serena Enardu non è stato particolarmente gradito dal pubblico a casa, che non ne può davvero più di questa storia di lei e Pago. Checché ne dica Signorini, infatti, si tratta di un capitolo chiuso che non suscita più interesse nei fan del programma. I fan della coppia – al contrario – saranno sicuramente interessati a conoscere gli sviluppi della loro love story. I due si sono fatti conoscere in un altro reality, Temptation Island, a cui hanno preso parte nel 2019. La loro relazione è andata avanti nonostante tutto: “Dopo Temptation Island Pago ha sofferto moltissimo e gli ho chiesto scusa. Non voglio sapere se sia stato con altre persone. Io non l’ho mai tradito e sono sicura neanche lui me, ci metterei la mano sul fuoco”. Quanto invece al loro ingresso al Gf Vip, Serena parla di fraintendimenti: “C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa e io ero d’accordo. Poi, però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti”.

