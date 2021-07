Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ Accolto a braccia aperte da Al Bano

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La figlia d’arte si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior, il talent show di successo condotto da Antonella Clerici che l’ha fortemente voluta come giurata insieme al padre Al Bano. Il successo del programma ha regalato alla primogenita nata dall’amore tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso la grande popolarità ed immancabilmente si sono accesi i riflettori anche sulla sua vita privata. Da quello che sappiamo la bella Jasmine è felicemente fidanzata dal 2020 con Alessandro Greco, un giovanissimo ragazzo conosciuto a scuola. Un amore che i due non nascondono visto che sui social sono tantissime le foto condivise con i fan a conferma che tra loro va tutto a gonfie vele. In particolare in uno scatto si vedono abbracciati e felici nella tenuta di Albano a Cellino San Marco dove hanno trascorso alcuni mesi del lockdown insieme.

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi: un amore nato tra i banchi di scuola

Alessandro Greco, proprio come Jasmine Carrisi, è pugliese ed è stato ufficialmente presentato alla famiglia Carrisi. Stando a quanto detto proprio da Jasmine, il padre avrebbe accolto a braccia aperte il giovanissimo Alessandro con cui andrebbe anche molto d’accordo. Ma chi è Alessandro Greco? Sul giovanissimo ragazzo si conosce davvero poco: quello che possiamo dirvi che la scintilla tra Jasmine e Alessandro è scoppiata tra i banchi di scuola. E’ un ragazzo appassionato di sport e i viaggi ed è riuscito a conquistare il cuore della bella Jasmine con il sorriso, la simpatia e la solarità. Nessuna crisi tra i due, anche se alcuni mesi fa la cancellazione da parte di Jasmine Carrisi delle foto con il suo Alessandro hanno spinto a pensare che tra loro potesse essere finito.

