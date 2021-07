Alessandro Greco, fidanzato Jasmine Carrisi/ “Mi ha conquistata per la positività”

Alessandro Greco è il fidanzato di Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che rivedremo come coach nella prima edizione di The Voice Senior trasmessa in replica da sabato 10 luglio 2021 in prima serata su Rai1. La figlia d’arte negli ultimi mesi si è fatta conoscere dal grande pubblico per il suo debutto nel mondo della discografia con il singolo “Ego”. Un brano promosso a pieni voti anche dal padre pur essendo un genere musicale lontani anni luce dal suo stile. Musica a parte, Jasmine è finita al centro della cronaca rosa anche per la storia d’amore con Alessandro Greco, un giovanissimo ragazzo di origini pugliesi, con cui fa coppia fissa da diversi mesi. Una storia che la bella Jasmine non ha mai tenuta segreta visto che sui social ha sempre pubblicato foto in compagnia del suo fidanzato: scatti pieni di amore che confermano quanto i due siano in sintonia. Una relazione ufficiale per la primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso che durante alcune interviste rilasciate alla stampa ha parlato anche del fidanzato così: “sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”.

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi: lei pazza per il fidanzato

Alessandro Greco e Jasmine Carrisi fanno coppia fissa da diversi mesi oramai. Un amore che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha condiviso senza troppi problemi sui social pubblicando foto in compagnia del giovane ragazzo pugliese. La notizia della loro relazione ha però sorpreso i tantissimi fan della giovanissima cantante che in realtà credevano fosse fidanzata con il figlio di Biagio Antonacci. Un gossip mai confermato da Jasmine che, invece, sui social ha smentito clamorosamente la notizia uscendo alla scoperto con il suo Alessandro Greco, che ha conosciuto ai tempi della scuola. Sul giovane ragazza si conosce davvero poco: ma a vedere dalla foto pubblicate da Jasmine i due sono davvero innamorati!

