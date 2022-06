Alessandro Iannoni contro Clemente Russo “Il più antipatico all’Isola”/ “Ci siamo punzecchiati spesso”

Alessandro Iannoni: “Il più antipatico all’Isola dei Famosi? Clemente Russo!”

Alessandro Iannoni si è raccontato in una lunga intervista a Casa Chi, ricordando alcuni momenti vissuti durante la sua avventura all’Isola dei Famosi 2022. Un’esperienza che ha definito “bellissima”, che rifarebbe in tutto e per tutto e che “mi ha fatto crescere tanto, anche nel rapporto con mamma oltre che con me stesso”. Alessandro, però, ha vissuto anche dei momenti difficili e altri di conflitto in Honduras, nonostante il suo carattere pacato e poco dedito allo scontro.

Nel corso dell’intervista ricorda, infatti, il momento in cui insieme a sua madre Carmen Di Pietro si è scagliato contro Clemente Russo e Laura Maddaloni; ed è proprio contro di lui che Alessandro si scaglia quando gli viene chiesto chi tra i naufraghi proprio non gli andasse a genio durante la sua avventura all’Isola dei Famosi.

Alessandro Iannoni: “Io e Clemente ci siamo punzecchiati spesso”

“Ci sono stati dei concorrenti senza i quali sarei stato meglio.” ha infatti esordito Alessandro Iannoni nel corso dell’intervista. Chiarendo dunque che: “A me non piacciono le personalità che ti sovrastano. – da qui il riferimento preciso – Io e Clemente Russo ci siamo punzecchiati dall’inizio ed è uno dei concorrenti che più mi stava antipatico, non mi trovavo bene con lui”. Un’antipatia, a quanto pare, nata quasi da subito in Honduras e perdurata poi settimana dopo settimana.

D’altronde Clemente, così come la moglie Laura, è stato spesso nominato ed è stato tra i concorrenti che hanno avuto una permanenza più lunga su Playa Sgamadissima (dove finivano gli eliminati del pubblico). Probabilmente l’impressione di Alessandro è stata infatti condivisa da molti altri naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.











