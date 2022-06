Alessandro Iannoni e Carmelina, shopping a Roma/ Senza mamma Carmen Di Pietro si danno alla follia!

Alessandro Iannoni e Carmelina: soli per le strade di Roma

Alessandro Iannoni e la sorella Carmelina per le strade di Roma. I figli di Carmen di Pietro sorpresi insieme a fare shopping a Via del Corso. Dopo l’avventura a L’Isola dei Famosi 2022, il figlio di Carmen Di Pietro è diventato celebre conquistando critica e pubblico per la sua decisione di abbandonare il reality show di successo di Canale 5 per tornare a casa e sostenere gli esami all’università. L’attenzione mediatica sull’ex naufrago si è fatta sempre più forte e per questo oramai la sua presenza non passa inosservata. Per questo motivo l’ex naufrago è stato sorpreso con la sorella Carmelina intento a godere una giornata di shopping con la sorella Carmelina per le strade di Roma.

Alessandro Iannoni: "Mamma Carmen? Neppure in prigione tanti controlli"/ "Vado a vivere da solo"

I figli di Carmen Di Pietro, grandi amici e complici, in attesa del ritorno a casa di mamma Carmen Di Pietro, tra i favoriti alla vittoria finale de L’Isola dei famosi 2022, si godono una bellissima giornata di sole e shopping a Via del Corso a Roma.

Alessandro Iannoni dopo L’Isola dei Famosi 2022

Alessandro Iannoni per molti è il vincitore morale de L’Isola dei Famosi 2022. Il figlio di Carmen Di Pietro ha rinunciato a proseguire la sua avventura in Honduras per tornare a casa e sostenere gli esami universitari. Una scelta che non è passata inosservata, anzi è stata molto apprezzata dal pubblico che ha sottolineato la caparbietà e il coraggio del giovane naufrago. Alessandro, rientrato in Italia per dedicarsi allo studio e agli esami, non disdegna però di trascorrere serate con gli amici prima del ritorno di mamma Carmen. “Comunque ragazzi devo sfruttare queste serate perché penso che questo penso sia il primo sabato sera senza mia madre. Così non devo avvisarla quando parto di casa, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po devo avvisarla anche se vado in bagno” – ha detto il naufrago.

Alessandro Iannoni geloso di mamma Carmen Di Pietro/ "Luca è il tuo toy boy? Allora io faccio festa a casa"

Non solo, sempre sui social ha aggiunto: “ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta, ma mi tocca studiare. Consapevole del fatto che devo dare tre esami entro giugno e tutto quello che so è niente, parto da zero. Gli esami a giugno rimangono, sono nella me**a”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)

LEGGI ANCHE:

Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro fidanzato dopo l'Isola?/ "Mi scrivono delle ragazze…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA