Chi sono marito e figlia di Maura Paparo: “Ho avuto una bella gravidanza”

Nel corso della vita della nota ballerina e coreografa non sono mancate le emozioni anche dal punto di vista della vita privata, Maura Paparo negli anni è riuscita a collegare la vita sentimentale a quella professionale, ritagliandosi delle grandi soddisfazioni. Alessandro Lolli e Carolina sono il marito e la figlia di Maura Paparo, che nelle rare occasioni in cui ha preso la parola su di loro ha rivelato: “Ho lavorato per sei mesi con il pancione, anche se dopo il parto mi sono ripresa alla svelta, ho lavorato alle coreografie per Gigi D’Alessio anche con il pancione” ha confidato Maura Paparo in una intervista rilasciata al magazine Vero.

Adesso, a distanza di anni, la ballerina si gode la famiglia, dopo aver lasciato anche Amici ma concentrandosi sempre su una carriera ricca di gioie e soddisfazioni, anche se non sono tantissime le informazioni riguardo alla vita privata, sappiamo però che il marito Alessandro Lolli è campione di apnea.

Maura Paparo, chi sono marito e figlia e la carriera

Prima di mettere su famiglia grazie ad Alessandro Lolli e Carolina, la nota ballerina si è dedicata a tante esperienze professionali, tra cui quella come professoressa di Amici, dove ha incontrato tanti ragazzi poi capaci di fare strada e mantenere il successo negli anni.

Nel corso di una intervista concessa tra le colonne di Visto, Maura Paparo ha rivelato: “I primi anni sono stati emozionanti, di ricerca, di costruzione dell’allievo, era un programma sicuramente pensato diversamente dallo show di adesso, era una scuola che prendeva talenti acerbi”. Riguardo al suo ruolo nel programma, la prof ha confidato: “La telecamera dietro lo specchio per me non c’era, facevo solo il mio lavoro, la prima volta che mi hanno messo dietro a un banco per fare gli esami, confesso che tremavo e sudavo”.