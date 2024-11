Da ormai 15 anni la nota ballerina di Amici di Maria De Filippi, Anbeta Toromani, è legata a suo marito Alessandro Macario. Anche lui è un ballerino e chiaramente, si sono conosciuti per via della passione che condividono insieme. In una famosa intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, la famosa ballerina che è rimasta nello studio di Canale 5 dal 2002 fino al 2012, ha dichiarato di avere una storia d’amore molto felice.

Daniela Maiorana, chi è la fidanzata di Marco D'Amore/ "Con lei condivido tutto, è il mio termometro"

Certo, racconta lei stessa, non sono mancati i momenti bui, ma la coppia va avanti festeggiando le nozze di cristallo. Come sappiamo, solitamente Anbeta Toromani non è solita parlare della sua vita privata: riservata e molto timida, ha sempre tenuto molto alla sua privacy. In ogni caso, con Alessandro Macario pare proprio aver trovato la felicità. Oltretutto, i due ballano sempre insieme come conferma Anbeta stessa, che afferma che raramente è distante dal marito. Molti ricorderanno quella famosa intervista a Verissimo, con Silvia Toffanin che ha messo momentaneamente in imbarazzo sia la ballerina che suo marito. Cos’è successo?

Massimo Ciavarro, ex marito Eleonora Giorgi/ Dedica che commuove durante la malattia: "Parte della mia vita"

Anbeta Toromani e Alessandro Macario, la gaffe davanti a Silvia Toffanin: “Chiudiamo qui, grazie”

Anbeta Toromani e Alessandro Macario si conoscono ormai da oltre 15 anni e il loro matrimonio prosegue a gonfie vele. Quando insieme hanno partecipato a Verissimo hanno vissuto un momento di forte imbarazzo nel momento in cui Silvia Toffanin ha voluto far vedere un videomessaggio del marito, che ha esordito con “Mi sento male, sono timidissimo“. Anbeta stessa non credeva che lo stesso Alessandro Macario sarebbe mai riuscito a fare un gesto del genere, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio con parole d’amore bellissime.

Francesco Gabbani, chi è: "Dopo la vittoria a Sanremo ho avuto un contraccolpo"/ "Sono rimasto sconvolto"

Alessandro Macario ha detto di aver imparato tantissimo dalla moglie, di aver passato con lei momenti molto difficili e belli allo stesso tempo. “Io non potrei immaginare di stare senza di te, sei l’amore della mia vita“, ha continuato, alludendo poi all’autodistruzione del messaggio come battuta ironica per smorzare la tensione dopo la timidezza. Anche Anbeta è molto timida, e ha dichiarato a Silvia Toffanin di essere solita fare tante battute quando si sente nervosa. Dopo che la conduttrice ha esortato entrambi ad andare avanti con le dolci parole d’amore, i due l’hanno implorata di smettere: “Grazie, questo è il massimo”.