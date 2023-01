Alessandro Marcucci, fidanzato Matilde Gioli/ “Mi tiene agganciata alla realtà”

Alessandro Marcucci, chi è il fidanzato di Matilde Gioli

Matilde Gioli sarà ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 31 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è protagonista del film tv “Fernanda“, in onda questa sera su Rai 1, dedicato alla figura di Fernanda Wittgens, la prima direttrice donna della Pinacoteca di Brera. Matilde Gioli è fidanzata con Alessandro Marcucci, insegnante di equitazione. I due si sono conosciuti nel 2019, quando l’attrice si trovava a Roma per registrare la prima stagione di “Doc – Nelle tue mani”:

“Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”, ha raccontato Matilde Gioli a Grazia.

Matilde Gioli: il post per Alessandro Marcucci

Quando si sono incontrati la prima volta, Alessandro Marcucci non sapeva chi fosse Matilde Gioli: “Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso”, ha detto sulle pagine di Grazia. A febbraio dello scorso anno, Matilde Gioli ha dedicato il primo post su Instagram al fidanzato, rendendo pubblica la loro relazione: “Sento di avere ricevuto un regalo nell’incontrare quel ragazzo, quell’uomo. Sento la forza della vita che mi scorre nel sistema vascolare come un fiume sotterraneo. Sento un’energia interiore che nutre le mie potenzialità, le risveglia, le fa crescere. Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce”. Matilde Gioli e Alessandro Marcucci vivono insieme a Roma.

