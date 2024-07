L’attrice Matilde Gioli si è raccontata a Vanity Fair dopo la fine della relazione con Alessandro Marcucci, istruttore di equitazione che le ha rubato il cuore per tre anni. I fan sono stati per lungo tempo in attesa di una conferma sulla loro relazione, senza avere risposte. Di recente, però, Matilde Gioli ha pubblicato un post sui social che riporta testuali parole: “Le cose sono come sono. Soffriamo perché le avevamo immaginate diversamente”, cosa che ha fatto insospettire i followers e che probabilmente, ha confermato la triste fine del loro rapporto. Reduci da una crisi nel 2023, i due sembrano aver messo una pietra sopra ad una relazione, che a quanto pare non stava andando per nulla bene.

La frase di Alejandro Jodorowsky sulla fine della relazione è stata certamente chiarificatrice e ha riscosso un enorme successo, specialmente tra tutte quelle coppie scoppiate del 2024. Non a caso, tra i like è spuntato anche quello di Chiara Ferragni, che da poco tempo sta riprendendo in mano la sua vita dopo la separazione dal cantante Fedez. Ad ogni modo, non è ancora detta l’ultima parola, perché già lo scorso anno Matilde Gioli e Alessandro Marcucci avevano deciso di lasciarsi temporaneamente dopo una brutta crisi che aveva spinto l’insegnante di equitazione a cancellare ogni foto che li ritraeva insieme, cosa che ha fatto anche questa volta.

Matilde Gioli: “Con Alessandro volevo sposarmi e avere un figlio”

Anche se non c’è un annuncio ufficiale, la crisi di quest’anno pare però mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore, anche perché Matilde Gioli si è mostrata recentemente in pubblico con un altro uomo, Luca Marziano, anche lui insegnante di equitazione e direttore di un’associazione. Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si erano raccontati a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Più innamorati che mai, avevano spiegato per filo e per segno il loro incontro al maneggio, dopo che lei aveva cercato per caso un modo per passeggiare a cavallo a Roma.

Da quel momento in poi il colpo di fulmine: i due hanno passato ben tre anni a dedicarsi bellissime frasi d’amore, come quella che lei aveva scritto per lui nel 2022: “Mi accorsi di amarlo come mai avevo amato qualcuno o qualcosa”. In effetti, lui non l’aveva neanche riconosciuta come personaggio pubblico, cosa che l’aveva incuriosita non poco, come ha raccontato l’attrice da Caterina Balivo. Poi le frasi più spinte: “Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto”. Insomma, un amore che sembrava non finire mai. Eppure nel 2023 è arrivata la crisi, poi superata e la voglia di creare una famiglia, ma la proposta di matrimonio non è mai arrivata.