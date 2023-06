Alessandro Murgia e Eleonora Mazzarini stanno di nuovo insieme?/ Vittoria Deganello: “In bocca al lupo”

Vittoria Deganello liquida così il presunto ritorno di fiamma tra il suo Alessandro Murgia ed Eleonora Mazzarini: “In bocca al lupo”

Tra Alessandro Murgia ed Eleonora Mazzarini è tornato l’amore? Non è dato sapersi, anche se i rumors si rincorrono e sono arrivati direttamente a Vittoria Deganello, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che lo scorso 25 aprile ha messo al mondo la piccola Ginevra, avuta dal calciatore. Una nuova vita fortemente voluta da entrambi, anche se oggi le strade di Vittoria e Alessandro si sono divise. Il centrocampista della Spal e l’influencer, in realtà, si erano già allontanati da un pezzo.

A far discutere, per quanto riguarda la loro storia, il fatto che mentre avevano iniziato a viversi lui risultava ancora legato ad Eleonora, madre dei due figli Dea e Niccolò. Nelle scorse ore, durante una chiacchierata coi suoi fan Instagram, la Deganello ha voluto fare alcuni precisazioni, rispondendo a qualche curioso che le chiedeva appunto di commentare il presunto ritorno di fiamma tra Alessandro ed Eleonora.

Vittoria Deganello single e felice con la sua Ginevra: “Ce la faccio alla grande. E la mia famiglia…”

“L’ho visto con la ex e i bambini in Sardegna”, le ha fatto notare qualcuno. “Ah, felici loro. Facciamole un in bocca al lupo….”, ha risposto gelida lei. Eppure non ci sono state conferme di alcun tipo su un effettivo ritorno di fiamma tra Murgia e la Mazzarini, per cui non si può escludere che si tratti di semplici rumors del web. L’ex volte di Uomini e Donne, comunque, ha aggiunto di passarsela benone anche da single.

La fatica per la crescita della piccola Ginevra si fa sentire, ma la Vittoria Deganello guarda il bicchiere mezzo pieno. “Va tutto bene e ce la faccio alla grande. La mia famiglia è sempre a disposizione, ma alla fine me la tengo sempre io, ovunque con me”, ha raccontato a proposito dei primi due mesi di maternità.

