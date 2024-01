ALESSANDRO NASI, MARITO ALENA SEREDOVA/ Lei: “Ha trovato una donna delusa e ferita e l’ha resa felice”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alena Seredova ha parlato del rapporto col marito Alessandro Nasi, di come averlo conosciuto abbia cambiato la sua vita e dell’importanza che lui ha anche nelle vite dei figli che la modella ha avuto dall’ex Gianluigi Buffon.

“Quando l’ho incontrato ero una donna molto delusa e ferita, anche molto esposta in quel periodo e poi mamma di due bambini.” ha esordito Alena, facendo velato riferimento al tradimento subito dal suo ex compagno. Così ha aggiunto: “Io penso che lui, in questi anni ma anche adesso, sia diventato un loro vero amico, un compagno di viaggio, e io sono contenta di averlo trovato. È lui ad accompagnarli, a portarli dove devono andare, ecco perché è stato giusto che fossero i miei due figli ad accompagnarmi sull’altare tra le braccia di Alessandro.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandro Nasi e il matrimonio con Alena Seredova

Alessandro Nasi è il marito di Alena Seredova. Una bella storia d’amore quella nata tra il top manager e la bellissima showgirl nata a Praga, ma cresciuta in Italia. Dopo la fine del matrimonio con Gianluigi Buffon, la Seredova si è innamorata senza volerlo. “Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta e io e Alessandro ci siamo innamorati l’uno dell’altra e del fatto che stiamo bene insieme” – ha detto la showgirl dalle pagine del settimanale Oggi. La coppia si è sposata nel 2023 con una cerimonia celebrata nella splendida cittadina di Noto in Sicilia. Una scelta che i due hanno fatto per un preciso motivo come ha raccontato proprio la showgirl: “perché io e Alessandro non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri. La mia amica e wedding planner Alessandra Grillo, che organizzò anche il matrimonio di Chiara Ferragni proprio a Noto, ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”.

Non solo, la Seredova ha raccontato come è riuscita a fidarsi di Alessandro dopo la grande delusione del precedente matrimonio: “ci vuole tempo. Sbaglia chi pretende tutto e subito, proprio perché il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello. Io mi sono concentrata sui miei figli: pensare meno a me stessa forse ha aiutato. Non volevo un legame serio, ma Alessandro ha avuto resistenza e pazienza. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita”.

Chi è Alessandro Nasi, il marito di Alena Seredova

Ma chi Alessandro Nasi, il secondo marito di Alena Seredova? Top manager e vicepresidente della Exor, Alessandro è nato nel 1974 a Torino, anche se ha studiato e costruito la sua carriera a New York in America. Erede della famiglia Agnelli, è anche cugino di Lapo e di John Elkann. Attualmente è vicepresidente della Exor, holding finanziaria controllata proprio dalle famiglie eredi degli Agnelli e dei Nasi. Il 17 giugno del 2023 si è sposato a Noto con la bellissima showgirl di origini ceche e dal loro amore è nata una figlia di nome Vivienne Charlotte.

“Con Ale abbiamo una bambina meravigliosa, viviamo insieme da tre anni e io desidero solo una festa indimenticabile con le persone che ci vogliono bene. Quando mi ha chiesto di sposarlo, lo ha fatto in modo semplice ed elegante com’è lui. L’anello? Sì certo, l’ho ricevuto. Senza, forse, non avrei neanche capito… Sono rimasta talmente confusa per qualche giorno, che ho dimenticato di spifferare a tutti la bella notizia” – ha detto la Seredova in una intervista rilasciata al settimanale Oggi.











