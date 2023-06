Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi/ “Abbiamo deciso di scegliere un luogo che fosse solo nostro”

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati: le loro dichiarazioni

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati il 17 giugno all’aperto presso Noto, in Sicilia, contornati da amici e famigliari. I novelli sposi hanno concesso un’intervista in esclusiva al settimanale CHI, in cui hanno raccontato i dettagli del loro giorno speciale.

Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi/ Dopo il sì a Noto, sfilata a bordo di una Cinquecento bianca

“Perchè ho chiesto ad Alena di sposarmi? Se mi avessero fatto questa domanda due anni fa, ci avrei pensato, anche perchè lei non me lo ha mai chiesto. Essendo figlio di genitori che si sono separati, si sono risposati e si sono separati di nuovo, vedevo il matrimonio come una cosa complicata. E’ successo tutto in una settimana: c’è stato un insieme di momenti con lei, nostra figlia e i ragazzi, che mi hanno fatto venire voglia, di colpo, di questo passo. Ho fatto la proposta ad Alena in una situazione bella, perchè eravamo ospiti di una coppia di amici che stava rinnovando le proprie promesse di matrimonio. Ero tranquillo, l’unica incognita è che lei mi potesse dire di no. Alena non è prevedibile, quindi sono andato deciso, non se lo aspettava minimamente. “ afferma Alessandro Nasi.

ABITO DA SPOSA ALENA SEREDOVA/ Foto, modello e stilista: bianco e scollatura importante

Matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi: location e abito

Alena Seredova ha raccontato al settimanale CHI i dettagli delle nozze tra cui location e abito: “ Essendo divorziata non avrei potuto sposarmi in chiesa. E allora, visto che Alessandro ama la natura, lo sport all’aria aperta, abbiamo deciso di scegliere un luogo che fosse solo nostro dove non eravamo mai stati prima. Abbiamo chiesto alla nostra amica e wedding planner Alessandra Grillo, e lei ha trovato questa location che è molto semplice e ci rispecchia. Noto è una delle località più amate e apprezzati dagli stessi siciliani. “

Noto, location matrimonio Alena Seredova/ "Posto meraviglioso dove festeggeremo con le persone che amiamo"

Alena Seredova svela poi la scelta dell’abito: “Anche l’abito mi rispecchia, racconta una donna libera d’animo, un po’ selvaggia, ma anche romantica. Un misto di emozioni che rappresenta la nostra storia. Quando ho incontrato Franca (proprietaria dell’atelier ndr) è stata una scoperta, me l’ha consigliata Carolina (moglie di Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ndr). Sono andata con Alessandra Grillo e con Vivienne che doveva scegliere il vestitino. Mia figlia era felicissima, ama il mondo delle principesse. Ho scelto il mio abito facendo pochissime prove, mi sono trovata subito e mi sono affezionata alla signora Franca e alla sua capacità di capire lo stato d’animo di una donna in quel momento. Ci siamo abbracciate, commosse, è una persona che è entrata nella mia vita.“











© RIPRODUZIONE RISERVATA