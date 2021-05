Alessandro o Giulia, chi è il vincitore categoria danza Amici 2021?/ I pronostici

Anche questa edizione di Amici si avvia alla conclusione. È tempo di finale per i ragazzi rimasti in gioco che, eccezionalmente, quest’anno sono 5. Come spesso accade, i ballerini sono in minoranza rispetto ai cantanti, motivo per il quale da un po’ di anni esiste una categoria a parte per loro: la categoria danza. Ma chi sarà quest’anno a conquistare l’ambito premio? Sono in due a giocarsela: da una parte Giulia Stabile, allieva di Veronica Peparini; dall’altra Alessandro Cavallo, allievo di Lorella Cuccarini. Due ballerini di grande talento e capacità, seppur molto diversi tra loro. Entrambi hanno però conquistato il pubblico anche se uno dei due è effettivamente favorito, almeno stando a quanto i telespettatori hanno finora mostrato sul web e attraverso le varie votazioni.

Giulia Stabile vincerà la categoria danza di Amici 2021? Ancora speranze per Alessandro…

Se ripercorriamo le varie classifiche decretate dal pubblico a casa e parliamo dei premi TIM vinti, è chiaro che la vincitrice della categoria danza potrebbe essere Giulia Stabile. La giovane ballerina è amatissima e spesso il pubblico del web si è battuto per lei quando sono mancate sue esibizioni nel corso del serale. Visto che sarà proprio il televoto a decretare il vincitore, sembra scontato credere che a trionfare sarà Giulia. Ma quando si tratta di Amici nulla è davvero così scontato, è per questo che i fan di Alessandro non devono perdere le speranze. Una cosa è certa: tra i due, qualora ci sarà un testa a testa nella finale, sarà una sfida particolarmente avvincente e davvero ricca di talento.

