Alessandro Orsini/ “Addio Berlinguer? Sto ricevendo offerte importanti”

Continua senza sosta il dibattito sui nuovi palinsesti e sui numerosi addii in casa Rai. Tra quelli che hanno fatto più rumore, sicuramente quello di Bianca Berlinguer. La celebre giornalista ha infatti deciso di lasciare il suo programma su Rai 3 Cartabianca e ha sposato la causa di Mediaset. E molti si sono chiesti che fine farà Alessandro Orsini, opinionista fisso del suo salotto e spesso al centro delle discussioni social per le sue posizioni sulla crisi in Ucraina.

Incalzato da molti utenti sul web, soprattutto haters, Orsini ha deciso di prendere posizione su Facebook: “Vorrei rasserenare tutti coloro che mi odiano e che mi stanno inviando messagggi di insulti violenti dopo l’addio di Bianca Berlinguer alla Rai al grido di: “Finalmente Orsini sparirà dalla televisione” in stile dirigenti di Più Europa. Amatissimi odiatori, che problema c’è? Sereni, tranquilli, rilassati: sto ricevendo offerte importanti da tante trasmissioni. Sarò presente in televisione, se lo vorrò. Essere il vostro incubo è un sogno per me. Non sarei stato così tenace senza tutti questi attacchi. La cultura come strumento di liberazione da ogni forma di oppressione”.

IL FUTURO DI ALESSANDRO ORSINI

Lanciando una frecciatina agli odiatori, Alessandro Orsini ha confermato che la prossima stagione televisiva lo vedrà nuovamente protagonista. Già ospite di Piazzapulita su La7, il professore aveva acceso diverse polemiche per le sue posizioni sulla guerra tra Russia e Ucraina e per alcune sue profezie smentite dai fatti. Difficile dire se Orsini sarà ospite della Berlinguer anche a Mediaset, ma la giornalista nell’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano ha ammesso di aver ricevuto attacchi dalla sinistra, “ma dalla precedente gestione del Pd; con la Schlein non ho subito alcuna pressione“. Ma sull’addio alla Rai il caso Orsini è la pietra angolare: “È stata una vicenda dura e si è acuita la percezione che in Rai non fossero così interessati alla mia trasmissione”.

