ALESSANDRO PACI/ “Il mio film serve a combattere la depressione” (La sai l’ultima)

Alessandro Paci è uno dei jolly della nuova edizione de “La sai l’ultima? – Digital Edition“, il programma condotto da Ezio Greggio e trasmesso in prima serata venerdì 5 luglio 2019 su Canale 5. L’attore e barzellettiere è tornato in tv dopo un lungo periodo di pausa ricoprendo il ruolo di “Jolly” nella squadra di Biagio Izzo che, durante l’ultima puntata, si è giocato la sua carta migliore facendo scendere in campo proprio il comico ed attore toscano. Paci con la sua verve e simpatia ha conquistato subito il pubblico complimentandosi con il parterre femminile e sottolineando “gli uomini brutti” prima di lanciarsi in un divertentissimo monologo. Il barzellettiere del resto è un numero uno e lo conferma il suo seguitissimo canale YouTube che ha spinto la 102 Distribution a chiedergli di fare un film.

Alessandro Paci: “Non ci resta che ridere”, un film con cabarettisti

Raccontare le barzellette del resto è una cosa del tutto naturale per Alessandro Paci, che ha dichiarato: “A me viene spontaneo, ma in questo film il segreto è stato trovare gli attori giusti. Gli attori sono stati scelti perché fanno già ridere. Le loro mogli mi hanno confessato che si fanno certe risate a letto con loro che tu non ne hai un’idea”. Prima di poter girare il film, l’attore e comico ha dovuto incontrare la casa di produzione a Roma ed è particolare l’aneddoto che ha raccontato: “mi hanno detto ‘Però ci serve la sceneggiatura scritta’. Io ho risposto ‘La sceneggiatura? Che ti si scrive, 100 barzellette?’ Alla fine il produttore si è fidato e ora siamo qui”. Il titolo della pellicola è un graditissimo omaggio a “Non ci resta che piangere”, film storico di Massimo Troisi e Roberto Benigni.

Alessandro Paci: “Il film serve a combattere la depressione”

Un film nato per caso in cui recitano grandi attori e cabarettisti. Il segreto, precisa Alessandro Paci, è stato quello di cercare attori che facessero ridere perchè tra una risata e l’altra la pellicola “Non ci resta che ridere” è nata con un solo grande obiettivo: strappare una risata, anche più di una, allo spettatore. “Il nostro obiettivo è far ridere, vogliamo che il pubblico si diverta. Il film serve a combattere la depressione” precisa l’attore, che parlando di depressione sottolinea come questa sia poi venuta al produttore del film considerando quanto è costato produrlo!



