La storia d’amore tra Loretta Goggi e Gianni Brezza non partì affatto bene, eppure è diventata una straordinaria storia d’amore che li ha legati per sempre. Infatti, l’artista che si è sempre sentita l’eterna seconda di Raffaella Carrà, con cui è protagonista di Techetechetè oggi su Rai 1, continua a ricordare il marito morto nel 2011. Del resto, sono tanti i retroscena da raccontare: ad esempio, nei mesi scorsi rivelò che quando si conobbero l’allora primo ballerino in teatro e tv era convinto che portasse jella, in quanto dopo averla conosciuta era finita la relazione con la sua compagna.

Tutto cominciò per lavoro però: riuscì a convincerlo a lavorare in Fantastico, anche se lui la trattava male. Dopo 29 anni si sono sposati e sono rimasti insieme fino alla fine: «Voglio mettere la mia vita nelle tue mani», gli disse lui dopo averle fatto la proposta che lei non seppe subito cogliere. Una grande dichiarazione d’amore, come grande è stato l’amore tra i due, da cui però non sono nati mai dei figli.

LORETTA GOGGI E IL GRANDE AMORE PER GIANNI BREZZA

I due sono stati insieme per 32 anni dopo un incontro fulminante, ma solo dopo alcuni mesi Loretta Goggi si è resa conto di essersi innamorata di Gianni Brezza. Tra l’altro, quando si sono incontrati lei non aveva chiuso bene un’altra storia. Comunque, quando si incontravano parlavano delle loro vite, si raccontavano a livello familiare e sentimentale, così è nata un’amicizia che poi si è trasformata in un grandissimo amore che neppure la morte di lui ha spento.

La fede ha aiutato Loretta Goggi ad affrontare il grande dolore per la morte del marito Gianni Brezza. In un’intervista dei mesi scorsi a Famiglia Cristiana raccontò che il suo rapporto con la fede è stato decisivo per riuscire a trovare la forza per proseguire una vita terrena caratterizzata da gioie e dolori. Dunque, la religione per l’artista è «il bastone» della sua esistenza a cui si appoggia per affrontare le giornate.

PERCHÉ NON HANNO MAI AVUTO FIGLI

In molti si chiedono perché Loretta Goggi non ha avuto figli, un altro aspetto che l’accomuna a Raffaella Carrà: è stata una scelta o ci sono altri motivi dietro la mancata maternità della conduttrice e cantante? Il marito Gianni Brezza, più grande di lei, aveva avuto già tre figli e all’inizio della loro relazione lui le chiese di aspettare.

Non le pesò farlo, visto che era molto giovane e aveva una grande carriera davanti a sé. Quando poi hanno provato ad avere dei bambini, non sono mai arrivati. Lei si è fatta una sua ipotesi, spiegando in alcune interviste che forse il destino non le aveva dato dei figli perché poi sarebbero cresciuti senza padre e con una mamma alle prese con un lutto doloroso.