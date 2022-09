Alessandro, Paola, Vittoria e Jacopo, chi sono i figli di Vittorio Gassman/ Fratelli nati da 4 madri diverse

Alessandro, Paola, Vittoria e Jacopo sono i figli di Vittorio Gassman

Un secolo di Vittorio Gassman: giovedì 1° settembre il celebre attore avrebbe compiuto 100 anni e per l’occasione Techetechetè lo ricorda nella puntata di questa sera. A ricordarlo è stato oggi anche il figlio Alessandro Gassman in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, raccontando alcuni aspetti privati del loro rapporto, come il fatto che lo chiamasse ‘papone’.

“Era un uomo di grandissima gentilezza e generosità: – ha ricordato Alessandro – è stato il più grande elargitore di mance che io abbia mai conosciuto. Ma era anche goffo, sì: spesso gli cadevano le cose dalle mani, tanto che diceva: ‘Ho le mani poco prensili’. E poi era molto pericoloso andare in macchina con lui! Aveva la passione delle auto sportive e gli piaceva andare forte, ma non era un pilota provetto e credo di aver rischiato la vita tante volte con lui.”

Vittorio Gassman: 4 figli da quattro donne diverse

Alessandro Gassman è di certo il figlio più noto di Vittorio Gassman ma non è l’unico. Il celebre attore ne ha infatti avuti altri tre e tutti e quattro da madri diverse. Dalla prima moglie Nora Ricci è nata Paola, che ha seguito le orme dei genitori e oggi è una nota e apprezzata attrice teatrali italiane. Dall’americana Shelley Winters è invece nata Vittoria, che a differenza degli altri fratelli, ha scelto una strada diversa da quella dei genitori e oggi è un medico, specialista in geriatria.

Dall’attrice francese Juliette Manyel, Vittorio Gassman ha avuto Alessandro, oggi celebre attore. Infine dalla terza e ultima moglie, l’attrice Diletta D’Andrea, è nato il quarto figlio di Vittorio, Jacopo Gassman, che oggi fa il regista.

