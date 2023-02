Alessandro, pesante segnalazione a Uomini e Donne/ “E’ sposato”: Maria reagisce…

Segnalazione a Uomini e Donne sul cavaliere Alessandro

Dopo il momento dedicato al trono classico, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 febbraio, arriva una pesante segnalazione su Alessandro del trono over. “C’è una segnalazione su di te. Dovrebbero esserci delle fotografie. Alessandro è sposato felicemente. Ho le foto, ha presentato la moglie ad un mio collaboratore. Prende in giro la trasmissione“, fa sapere la segnalazione letta da Maria De Filippi. “Sono divorziato da quindici anni. Il mio matrimonio è durato pochi mesi. Probabilmente è mia cugina con cui esco abitualmente”, risponde il cavaliere.

“Sono una commerciante e ho visto da lontano Alessandro con queste signore. Lui entrava in vari negozi e l’ho seguito mettendomi di spalle facendo finta di guardare quello che si vendeva in questo negozio e ho sentito che lui ha presentato una signora come sua moglie. C’erano due signore, una più giovane e una meno giovane“, racconta la signora. “Fa la detective signora?”, chiede il cavaliere. “Non faccio la detective, ma lei è un imbroglione e le orecchie mi funzionano molto bene”, replica la signora.

La reazione di Maria De Filippi

Dopo aver visto le foto inviate alla redazione dalla signora della segnalazione, Alessandro difende la propria posizione: “Queste signore sono le mie cugine. Lei è una grandissima bugiarda”, dice Alessandro “Sicuramente non sei sposato, ma può capitare come battuta di presentare tua cugina come tua moglie“, interviene Maria De Filippi.

“Per me potresti avere una compagna che tu chiami moglie”, commenta Gianni Sperti. Interviene così una dama del parterre: “Mi ha contattata un’ex fidanzata che mi ha detto che a Ibiza aveva un harem e che ha fatto soffrire tantissime persone”. Maria De Filippi, per il momento, decide di chiudere l’argomento.

