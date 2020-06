Alessandro Preziosi/ “Ho provato due paternità molto diverse” (Elisa di Rivombrosa)

Alessandro Preziosi è il conte Fabrizio Ristori nella serie cult “Elisa di Rivombrosa” trasmessa in replica il sabato pomeriggio su Canale 5. A distanza di tredici anni dalla prima messa in onda, la serie che ha fatto sognare milioni di italiani torna con una delle storie d’amore più belle degli ultimi tempi: quella tra la ragazza di umili origini Elisa e il conte Fabrizio. Una storia d’amore che ha permesso agli attori Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi non solo di conoscersi, ma anche di innamorarsi. Dal 2004 al 2010 gli attori hanno vissuto una bellissima storia d’amore che nel 2006 li ha visti diventare anche genitori della figlia Elena. In realtà per Preziosi si tratta della seconda figlia, visto che a soli 22 anni è diventato padre per la prima volta. “Ho provato due paternità molto diverse, non solo per via dell’età, ma anche per le interazioni con i miei ragazzi. Ho un carattere abbastanza complice: ma con il maschietto è stato più facile. O meglio, sono stato più facilitato” – ha raccontato l’attore sex symbol a IoDonna. In particolare parlando proprio del rapporto con la figlia Elena ha detto: “con mia figlia ho vissuto un rapporto bellissimo basato su altre condivisioni: le femmine se devono scegliere qualcuno per giocare, non pensano al papà, ma alla loro migliore amica”.

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini: “ho seguito i suoi insegnamenti”

Nonostante la separazione da Vittoria Puccini e il lavoro da attore, Alessandro Preziosi ha cercato di esserci sempre per lei: “nonostante il mio lavoro sono stato molto presente. Esserci vuol dire anche fare viaggi insieme, andare nei musei, portarli con delicatezza in situazioni adulte”. Un grazie però va anche alle sue ex compagne visto che l’attore ha detto: “sono stato un papà sulla scia delle mie compagne e posso dire di aver avuto una formazione di tutto rispetto, seguendo i loro insegnamenti”. Oggi l’attore è felicemente innamorato di Elettra Pierantoni, la giovanissima compagna con cui è stato paparazzato due estati fa a Pantelleria. L’attore intervistato da Amica ha parlato proprio dell’amore e di come cambi la vita: “essere innamorati è una bellissima avventura. E cambia, molto, a seconda dell’età, delle esperienze, delle sofferenze. L’amore non corrisposto invece non è amore, ma una prigione. Devi essere veramente ottuso, un analfabeta sentimentale se ci ricaschi. Ma tutto dipende dall’obiettivo che ti poni. Anche in amore…”



