Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi tornano ancora una volta sulla pista di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. I due giovanissimi sono concorrenti del circuito Ballando on the Road, il programma che ricerca nuovi talenti nel ballo con Milly Carlucci, i suoi maestri e i giudici di Ballando. Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi già nelle precedenti puntate di Ballando hanno mostrato sulla pista di Ballando il loro grandissimo talento e questa settimana sono pronti a giocarsi il tutto per tutto in una nuova avvincente sfida. I due ballerini, infatti, nella puntata di sabato 23 novembre 2024, dovranno sfidare i Dancevision, un gruppo di giovani talenti di età differenti. Chi vincerà?

Infortunio Anastasia Kuzmina a Ballando Con Le Stelle/ Come sta, ritiro dopo il brutto incidente?

Ma chi sono Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi? Lui ha 17 anni, mentre lei 16 anni e prima di arrivare a Ballando on the road si sono fatti notare durante diversi concorsi e competizioni di ballo improntati. Nonostante la giovanissima età i due ballerini hanno vinto per ben due volte di seguito la medaglia d’oro della divisione Junior del World of Dance Italy Championship.

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti eliminati a Ballando con le Stelle/ Tra Bocciatura e voglia di rivalsa

Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi saranno i vincitori di Ballando on the Road?

Dopo aver trionfato allo Junior del World of Dance Italy Championship, Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi sono pronti a trionfare anche a Ballando on the Road, lo spin-off di Ballando con le Stelle. I riflettori sono tutti puntati su questo duo di giovanissimi ballerini che prossimamente avranno il grandissimo onore di rappresentare l’Italia durante la finale del World Dance in America, la più grande gara di ballo a livello mondiale.

Non solo Aurora Scarsi pur avendo solo 16 anni può vantare anche una medaglia d’argento da singolo, un primato di tutto rispetto. Riusciranno anche questa sera a spuntarla battendo gli avversari sulla pista di Ballando on the Road? Come sempre a giudicare la performance di ballo sarà la giuria di Ballando composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Sophia Berto, fidanzata con Davide Bonolis/ La reazione di Sonia Bruganelli e l'amicizia con Nikita Perotti