Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Matrimonio in vista, ma…

Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro Rossi guardano al loro futuro con gli occhi a cuore. Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, la showgirl vuole dedicare il giusto tempo alla sua relazione con il simpatico ragazzo romagnolo, che poche settimane fa aveva chiesto di sposarlo. “Sono un po’ giù di tono in questi giorni, perché sono un po’ spaventata anche dal Covid. Speriamo in un anno migliore”, ha raccontato la Cipriani a Casa Chi a proposito della proposta di matrimonio che ha accettato con entusiasmo ma che rischia di essere soggetta ad alcune variabili legate alla pandemia.

“Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 ci sposeremo sicuramente”, ha confermato Francesca, spiegando che nei mesi a venire lei a Alessandro cominceranno a guardarsi intorno per organizzare le nozze. “Adesso è un po’ tutto bloccato ma ci sposeremo nell’anno nuovo, nel 2022, di sicuro la data è quella”, ha ribadito nelle scorse settimane.

Alessandro Rossi e Francesca Cipriani sognano un matrimonio da favola

Dunque Francesca Cipriani è pronta, anzi non vede l’ora, di lanciarsi nei preparativi del matrimonio con Alessandro Rossi. In un’intervista rilasciata a CasaChi, l’ex gieffina ha raccontato di sentirsi benissimo nella ritrovata quotidianità con il suo fidanzato, di cui cominciava a sentire una nostalgia insostenibile all’interno delle mura di Cinecittà. La preoccupazione per gli sviluppi della pandemia, quindi l’incertezza dei prossimi messi, non fanno dormire sonni tranquilli a Francesca, che però ha ormai le idee chiare sul suo futuro sentimentale e non vuole perdere altro tempo.

I fan non vedono l’ora che la Cipriani e Alessandro Rossi salgano all’altare. C’è chi ha ipotizzato un matrimonio in estate, ma se così fosse allora il tempo per organizzarlo sarebbe non così ampio. Francesca, in ogni caso, si è già portata avanti con il menù: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”.



