Francesca Cipriani sarà in tv protagonista di una intervista nella nuova puntata di “Storie di Donne al Bivio“. Nella puntata di stasera la ex concorrente del Grande Fratello è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dal grande successo in tv grazie al Grande Fratello fino ai momenti di difficoltà. L’esperienza del Grande Fratello le ha sicuramente cambiato la vita ed ogni anno non nasconde di seguire le avventure dei concorrenti che varcano la famosissima porta rossa di Cinecittà. In realtà la Cipriani ci ha partecipato per ben due volte al Grande Fratello riuscendo sempre a farsi amare dal pubblico.

Rita De Michele e Gianfranco Cipriani, genitori di Francesca Cipriani/ Infanzia segnata dal padre assente

Tra i progetti futuri la prorompente gieffina dalle pagine di Tag24 ha rivelato un grande sogno nel cassetto: “mi piacerebbe fare un reality insieme a mio marito, anche il Gf perché no. Credo che sarebbe davvero molto divertente. Prossimamente sarò ospite in un programma comico su discovery e ho altri progetti in ballo che spero vadano in porto”.

Francesca Cipriani concorrente dell'Isola dei Famosi 2024?/ L'ex naufraga si candida

Francesca Cipriani sogna dei figli: “Sarò una mamma con la M maiuscola”

Simpatica e solare, Francesca Cipriani in una intervista rilasciata alla stampa ha sottolineato come in Italia lavorino molto di più le straniere. Uno sfogo che la ex gieffina ha confermato anche successivamente: “lavorano di più le straniere. Io parlo a favore dell’Italia. Sono arrabbiata. Non ci sono prospettive”. La ex gieffina non si è mai pentita di nulla, anche dei diversi interventi di chirurgia estetica in quanto è consapevole che pur avendo una taglia in più di seno no vuol dire essere una una mangiauomini, una provocatrice. “Non lo sono mai stata” – ha sottolineato la Cipriani che parlando di chirurgia ha sottolineato – “il viso non l’ho mai ritoccato. La mia faccia è sempre stata quella”.

Francesca Cipriani: "Mani al collo da un ex, mi voleva morta"/ "Fortunata ad uscirne viva"

Infine la conduttrice ha parlato anche della possibilità di diventare mamma un giorno; un desiderio che coltiva da tempo e che dopo il matrimonio con il compagno Alessandro Rossi aumenta sempre più. “Sarò una mamma con la M maiuscola e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio” – ha confessato la Cipriani.