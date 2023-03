Alessandro Schiavone: “Prende tutti in giro…”/ L’affondo su Desdemona Balzano

Uomini e donne, Alessandro Schiavone rompe il silenzio sul caso Desdemona Balzano

É un Alessandro Schiavone deluso e adirato per l’attacco social di Desdemona Balzano, che preannuncia un’azione legale contro una compagine di Uomini e donne. In una storia postata via Instagram Desdemona chiama alla battaglia legale Alessandro Schiavone, Armando Incarnato e Gianni Sperti, a margine della puntata dove viene “cacciata” via dal programma: “ho dato mandato ai legali di agire nei confronti di Sperti Gianni, Schiavone Alessandro ed Incarnato Armando, per il materiale diffuso non autorizzato ed informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata in data 7 Marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna 15 Marzo 2023”. Questo, relativamente alla puntata di Uomini e donne datata 15 marzo, dove Armando segnalava in studio l’audio in cui Desdemona ammetterebbe di essere in trasmissione perché fondamentalmente interessata alla visibilità come fonte di collaborazioni e progetti in cantiere, anche televisivi, volti al business. Scopi lontani da quello su cui é principalmente incentrato il programma, la ricerca dell’amore. Tanto che nella puntata “incriminata” la conduttrice Maria De Filippi esortava poi la dama a lasciare lo studio.

E Alessandro Schiavone, ex volto storico del trono over, non ci sta all’attacco di Desdemona. Tanto che, tra i commenti di un post sibillino condiviso via Instagram dal profilo Alessandro Maxi, a margine del caso Desdemona Balzano, il cavaliere uscente del trono over rompe il silenzio in un affondo sulla dama conosciuta nel parterre over di Uomini e donne: “Buon pomeriggio a tutti. Ovviamente ogni persona può avere un sua opinione. La domanda che però vi faccio è una: Siete sicuri che ho inoltrato io i messaggi ad Armando? È una cosa che dice sicuramente desdemona ma che non c’é conferma. Detto ciò, vogliamo commentare la segnalazione o il comportamento di una donna che prende per i fondelli milioni di persone? Perché visto che si ritiene così pulita oggi non ha fatto ascoltare l’audio? … credo che bisogna essere di parte e non affrettarsi nei commenti se non si sa nulla”.

Alessandro Schiavone deluso da Desdemona Balzano: che succede dopo Uomini e donne?

Ma non é tutto. Perché incalzato da noi sulla querelle, Alessandro Schiavone ora rimarca la sua posizione a sua difesa: “Io non ho mandato nessun audio ad Armando. Sicuramente questa calunnia la discuteremo nelle sedi opportune ma invito Desdemona ad essere più riflessiva e intelligente perché se dovessi parlare davvero anche i morti si risveglierebbero”. “Non ho mai aperto bocca sul suo conto ma potrei sinceramente far capire di che persona stiamo parlando – aggiunge quindi Alessandro, peraltro con l’amarezza di aver creduto di poter avere dei rapporti di stima in amicizia con Desdemona Balzano, dopo l’interruzione della conoscenza intima avviata a Uomini e donne-. Io sono profondamente deluso e con questo ho detto tutto”.

