Alessandro Sibilio, chi è?/ Un ingegnere in pista, a Roma per la gloria a ostacoli (oggi 11 giugno 2024)

ALESSANDRO SIBILIO, CHI È? DA NAPOLI ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA

Avremo stasera la finale dei 400 ostacoli agli Europei atletica 2024 Roma, dunque giustamente bisogna parlare di chi è Alessandro Sibilio, che ne sarà grande protagonista se ha una fidanzata: classe ’99, di Napoli, tra le curiosità riguardo la sua vita privata c’è il fatto che Alessandro Sibilio sia riuscito a conciliare lo sport ad alto livello e lo studio, perché dopo essersi diplomato al liceo scientifico si è anche laureato in ingegneria gestionale, dunque stiamo parlando di un dottore che questa sera potrebbe aggiungere al suo palmarès una medaglia agli Europei. Alessandro Sibilio intanto ha già fatto benissimo da giovane: nell’infanzia ha provato vari sport, intorno agli 11 anni ha scelto di dedicarsi all’atletica.

Il primo squillo lo ha ottenuto a Tbilisi nel 2016, quando si è laureato campione europeo Under 18 nei 400 ostacoli ma anche nella staffetta svedese, nella quale ciascun frazionista corre una distanza diversa (100, 200, 300 e 400 metri). L’anno dopo argento agli Europei Under 20 e oro nella 4×400 ostacoli, formando una staffetta con Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Klaudio Gjetja); poi sono arrivati il 2018 e 2019, con titolo mondiale nella stessa specialità e, a Bressanone, il primo campionato nazionale (naturalmente sui 400 ostacoli) correndo la distanza in 50’’84.

LE OLIMPIADI E I RECORD

Alla fine, Alessandro Sibilio è anche arrivato alle Olimpiadi di Tokyo: ha così coronato, almeno per il momento, il miglior riconoscimento in carriera ma in Giappone non è andato a fare la comparsa. In semifinale, il napoletano ha corso in 47’’93: per la prima volta dunque è andato al di sotto dei 48 secondi ed è andato a soli 39 centesimi dal record nazionale detenuto da Fabrizio Mori. In finale ha chiuso in 48’’77, non riuscendo a migliorarsi: ottava posizione, ma intanto ha potuto correre con i migliori al mondo nella specialità.

Poi a Tokyo c’è stato anche il momento della staffetta: con Aceti, Scotti e Davide Re, Alessandro Sibilio in due occasioni ha corso sotto i 3 minuti, in finale il 2’58’’81 ha ritoccato il tempo precedente ed è stato utile per la settima posizione. Possiamo allora dire che Alessandro Sibilio abbia fatto decisamente bene alle Olimpiadi, ma questa sera potrebbe arrivare la vera gloria: agli Europei atletica 2024 Roma si sta avvicinando sempre di più la finale dei 400 ostacoli e il partenopeo potrebbe ottenere la prima medaglia in una grande manifestazione senior, dopo le gioie raccolte da Under Sibilio appare pronto per fare il grande salto.

ALESSANDRO SIBILIO, VITA PRIVATA: NEL CUORE DELL’OSTACOLISTA C’E’ UNA FIDANZATA?

Così come cresce l’attesa per i prossimi traguardi e impegni sportivi di Alessandro Sibilio – con particolare attenzione agli Europei atletica 2024 di Roma – per una parte di appassionati cresce anche la curiosità – se ha una fidanzata ad esempio – riferita ad aspetti che non riguardano prettamente gli ‘affari’ agonistici. Il gossip è ovunque, c’è dunque chi si domanda appunto: Alessandro Sibilio ha una fidanzata? Il classe ‘99 risulta estremamente discreto a proposito della sua vita privata e sentimentale e quindi, almeno per ora, non vi è risposta a tale interrogativo. Osservando il suo profilo Instagram balza all’occhio la dominanza di scatti a carattere sportivo; nulla che possa rimandare a tenere liaison oppure scorci di vita quotidiana.

