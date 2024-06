Diretta Europei atletica 2024 Roma/ Streaming video Rai 2: orario, programma, finali del giorno (10 giugno)

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: UN LUNEDÌ INTENSO

Lunedì 10 giugno si apre una nuova giornata con la diretta degli Europei atletica 2024 Roma: la kermesse continentale di casa nostra arriva al suo terzo giorno, nei primi due abbiamo già vissuto tante emozioni con l’Italia straordinaria protagonista, soprattutto forse la rinascita di Marcell Jacobs che ha ottenuto la medaglia d’oro agli Europei (ottenendo anche il miglior tempo stagionale) ma anche la splendida medaglia d’argento che Mattia Furlani ha timbrato nel salto in lungo. L’Italia è già schizzata al comando del medagliere: adesso dunque si tratterà di scoprire come procederà.

Ricordiamo che, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, la diretta degli Europei atletica 2024 Roma si comporrà di due momenti distinti nel corso della giornata: il primo sarà quello della sessione mattutina che si concluderà più o meno all’inizio del pomeriggio, poi dopo le 19:00 ecco invece la sessione serale in cui nella nostra capitale saranno assegnate le medaglie. Dunque si tratta ora di metterci comodi e scoprire come andranno le cose in un’altra giornata dedicata alla diretta degli Europei atletica 2024 Roma, l’Italia non vuole fermarsi e vincere altre medaglie oggi.

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Va ovviamente ricordato che la diretta tv degli Europei atletica 2024 Roma sarà affidata alla televisione di stato: saranno Rai Due e Rai Sport (quest’ultimo al numero 58 del telecomando) a passarsi la palla fornendo le immagini delle gare, che potrete seguire anche in diretta streaming video grazie al sito di Rai Play o alla relativa app. L’appuntamento con gli Europei atletica 2024 Roma è però anche sulla televisione satellitare, in questo caso riservato agli abbonati: anche qui avrete a disposizione la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, con l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: LE FINALI DEL GIORNO

La diretta degli Europei atletica 2024 Roma inizierà questa mattina alle ore 10:05, e come sempre il programma della mattina è legato alle qualificazioni; tra queste anche alcune prove del decathlon che vedrà impegnati Dario Dester e Lorenzo Naidon, poi ecco le qualificazioni del salto con l’asta maschile e il giavellotto femminile ma si tornerà anche a correre in pista, soprattutto con le batterie dei 200 metri femminili (c’è Irene Siragusa) e poi tanto altro, per chiudere alle ore 13:15 con le semifinali dei 400 ostacoli, con Ayomide Folorunso e Alice Muraro.

La sessione serale degli Europei atletica 2024 Roma prenderà il via alle ore 19:30, ancora Dester e Naidon nel decathlon (con salto in alto e 400 metri) ma poi con le altre finali del giorno che saranno l’asta e il martello femminili, i 400 metri sia degli uomini che delle donne e poi ancora i 3000 siepi maschili e l’attesissima finale dei 200 metri maschili, che alle ore 22:50, come sempre molto tardi, chiuderà questo lunedì 10 giugno. Non vediamo dunque l’ora di scoprire cosa succederà nel corso della diretta degli Europei atletica 2024 Roma, sperando ovviamente che l’Italia sia ancora grande protagonista.











