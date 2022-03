Alessandro Sigfrido e Michelle, figli Riccardo Fogli/ Lui: “Credevo fossi sterile…”

Chi sono i figli di Riccardo Fogli? Il cantante, reduce dall’esperienza de “Il Cantante Mascherato” nei panni del Pastore maremmano, è ospite questo pomeriggio di Francesca Fialdini e della sua trasmissione “Da noi… a ruota libera”, durante la quale potrebbe anche ritrovarsi a parlare dei suoi due “eredi”, vale a dire Alessandro Sigfrido e Michelle Mery. Il primo è nato nel 1993 dalla relazione con l’attrice Stefania Brassi, mentre la seconda è venuta alla luce nel 2012 dal matrimonio con Karin Trentini.

Una doppia paternità alla quale, in gioventù, Riccardo Fogli credeva di dovere rinunciare, dopo essere stato operato di varicocele a 22 anni. Come ha rivelato sulle colonne del settimanale “Gente”, “per lungo tempo ho creduto di essere sterile. Nel 1993 nasce Alessandro Sigfrido. Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile. Mi sentivo un miracolato! L’ho cresciuto con tanta dolcezza e oggi Alessandro ha un carattere forte e modi gentili“. Oggi il ragazzo lavora come road manager insieme al padre e collabora anche con gli Stadio.

I FIGLI DI RICCARDO FOGLI: L’ANSIA PER LA PICCOLA MICHELLE MERY

Dopo le nozze del 2010 con Karin Trentini, Riccardo Fogli nel 2012 è diventato di nuovo papà, questa volta di una bambina, di nome Michelle Mery. Sempre a “Gente”, l’artista ha confessato: “Lei e Karin sono il mio baricentro, le pietre che tengono su la mia vita”, ha confessato Fogli al settimanale “Gente”. La bambina nel 2020 è apparsa in una puntata di “Domenica Live”, dicendo: “Per ogni giorno che papà manca di casa gli do due bacetti per parte. Adesso, manca da un paio di settimane, quindi sono oltre 40 bacetti. Quando ci rivediamo non glieli darò tutti tutti. Papà è buono, mi sgrida solo alcune volte”.

Recentemente, a “Oggi è un altro giorno”, Riccardo Fogli ha espresso un pensiero legato ai suoi figli, in particolare a Michelle: “Io sono ansioso per lei… Quando andrà all’università, io sarò in cielo probabilmente”. In quella circostanza, la moglie Karin lo rimproverò: “Basta, stai sempre a contare… Non si conta. Anche io prima di sposarlo, contavo, devo essere sincera, ma è impossibile rinunciare alla felicità, è impossibile”.











