Nadia Bengala, tanti amori sbagliati e poi il colpo di fulmine con Alessandro

Oggi il cuore dell’ex Miss Italia, Nadia Bengala, batte per il compagno Alessandro Stocchi. I due stanno insieme da quasi vent’anni, hanno trovato una continuità ed un equilibrio che Nadia vuole proteggere con tutta se stessa, dopo aver sofferto tanto per amore. In passato, infatti, la modella ha vissuto store molto travagliate, specialmente con l’ex marito. “Gli uomini mi hanno sempre bloccato”, ha confessato in una intervista.

“Erano tutti molto gelosi, molto possessivi e tutte le volte che mi veniva proposto un lavoro partiva il sabotaggio”, ha raccontato. “Ho scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza. Solo io so le botte. Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante”, le dichiarazioni choc di Nadia Bengala.

Alessandro Stocchi sempre vicino alla sua Nadia, nonostante le difficoltà

Da quando si è innamorata di Alessandro Stocchi, l’attuale compagno, le cose sono cambiate radicalmente e non potrebbe esserne più felice. Benché siano una coppia molto affiatata e solida, oggi Nadia e Alessandro mantengono un profilo basso e restano alla larga dai riflettori.

La situazione delicata della figlia, inevitabilmente, ha portato via del tempo alla coppia. Ma Nadia sa che il suo compagno è una persona comprensiva e adesso giustamente l’ex Miss Italia si sta concentrando sulla figlia Diana, impegnata in un percorso di recupero in comunità. “Sto qua per Diana. La devo salvare. Lei ha bisogno d’aiuto, è tutta la mia vita. E’ cresciuta con me, mi sono separata dal padre che aveva quasi 4 anni”.

