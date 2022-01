Carolina Marconi/ “Il mio fidanzato Alessandro Tulli mi toglieva la parrucca perché…”

Carolina Marconi è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione “Storie Italiane”, andata in onda su Rai Uno nella mattinata di oggi, martedì 25 gennaio 2022. Nello studio di Eleonora Daniele, l’ex concorrente del Grande Fratello è tornata a parlare della sua battaglia contro la malattia, il tumore al seno contro cui si è improvvisamente trovata a combattere. La donna ha dichiarato che bisogna imparare a “prendersi del tempo, a cogliere il momento giusto. Il mio libro, in uscita oggi, parla di speranza, di famiglia, di coraggio. Si tratta di una storia bellissima e non è solo la mia storia, ma quella di tutte le donne che hanno lottato e lottano contro questa malattia”.

In questo percorso di guarigione, Carolina Marconi ha avuto tante persone accanto a lei, a cominciare da sua madre Soraya, che le ha inviato un videomessaggio: “Ogni giorno l’hai affrontato con il sorriso, pur senza conoscere cosa ti avrebbe riservato. Spero che Dio continui a dare quella forza, quella potenza e quella determinazione che ti ha dato finora”. Commossa, Carolina ha risposto: “Mia mamma è un toro, è una donna pazzesca. La ringrazio perché mi è stata sempre accanto”.

CAROLINA MARCONI: “SENZA CAPELLI SI È INSICURI”

Nel prosieguo della diretta di “Storie Italiane”, Carolina Marconi ha descritto gli effetti evidenti della chemioterapia: “Una testa pelata attira gli sguardi, diventi insicura, vulnerabile, ti senti brutta. Tutti sanno che tu sei una donna con il tumore. Quella fase è dura, quel cambiamento estetico fa tanta paura perché non ci si riconosce più, inutile negarlo. Vedendomi allo specchio mi spaventavo da sola, però non sarà per sempre, quindi si deve accettare questa condizione e viverla con serenità, perché i capelli crescono e si irrobustiscono, come un fiore che rinasce più bello”.

La showgirl ha infine commentato il grande amore che la lega ad Alessandro Tulli: “Lui è meraviglioso, il nostro è un grande amore. Quando uscivamo, anche al ristorante, mi toglieva la parrucca, perché per lui ero sempre bella”.



