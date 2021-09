Alessandro Tulli, fidanzato Carolina Marconi/ “Matrimonio? Per me è importantissimo”

Chi è Alessandro Tulli, fidanzato Carolina Marconi

Alessandro Tulli è il fidanzato di Carolina Marconi. La showgirl e l’ex calciatore della Roma si sono conosciuti e innamorati nel 2014, e da allora coltivano una relazione vissuta per lo più lontano dai riflettori. Di Alessandro, in effetti, non si sa molto: il ragazzo è noto principalmente per la sua carriera nel mondo del calcio, che l’ha visto militare in diversi club dalla Roma al Piacenza passando per la Triestina, la Salernitana e il Lecce.

TUMORE AL SENO, MALATTIA CAROLINA MARCONI/ "Dovevo diventare mamma…"

Alessandro viene da Roma ed è nato l’8 aprile 1982, quattro anni dopo Carolina. Il sentimento che li lega è cresciuto nel tempo e oggi li porta a sognare il matrimonio. In una vecchia intervista a Nuovo, la showgirl ne parlava come uno dei suoi desideri più importanti. ‘Importantissimo’, anzi: “È un cerchio tra due persone che si chiude davanti a Dio”, spiega Carolina.

FRANCESCA NERI E MARINA, MOGLIE ED EX CLAUDIO AMENDOLA/ La malattia della prima...

Carolina Marconi: matrimonio in vista con Alessandro Tulli?

Dopo le nozze, Carolina vorrebbe anche diventare mamma: “Il mio sogno è quello di avere un bambino dopo l’altro!”. E Alessandro sembrerebbe proprio l’uomo giusto per realizzare tutte queste aspirazioni. La loro relazione va avanti ormai da 7 anni, e non è detto che tra un po’ non arrivi il lieto annuncio delle nozze.

In passato, Carolina Marconi è stata fidanzata con il deejay Tommy Vee, conosciuto nell’ambito della sua partecipazione al Grande Fratello nel 2004. Dopo una breve permanenza sotto i riflettori, la giovane ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi a tempo pieno al negozio di abbigliamento che ha aperto a Roma.

Claudio Amendola "Infarto m'ha cambiato la vita"/ "Il segreto di mio papà Ferruccio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA