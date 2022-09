Alessandro Venturelli è in Olanda?/ Spunta un’email di segnalazione da Amsterdam

Si torna a parlare del caso di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da quasi due anni da Sassuolo, e che potrebbe essere in Olanda in quanto il suo telefono ha agganciato una cella olandese. La trasmissione di Rai Uno, Storie Italiane, si è recata proprio ad Amsterdam per cercare di capire se realmente il ragazzo scomparso dall’Emilia Romagna sia realmente nel Paese dei tulipani o meno, anche se per ora le autorità non hanno avuto alcuna segnalazione: “Con le poche informazioni che abbiamo è impossibile ritrovarlo – dicono – se venisse fermato ad esempio per eccesso di velocità arriverebbe subito la segnalazione”.

Alla redazione di Storie Italiane è arrivata intanto un’email, una segnalazione di una signora che dice di aver visto Alessandro Venturelli ad Amsterdam: “Ho inoltrato il suggerimento alla polizia e loro lo terranno d’occhio ma non possono arrestarlo se lo vedono in quanto non è minorenne. Ho anche inoltrato il suggerimento a Leo, il cognato della famiglia Venturelli”. Eleonora Daniele ha commentato: “Queste poche righe riaccendono la speranza in una famiglia che ha vissuto questi mesi di pianto”. Roberta, la mamma del ragazzo scomparso, ha poi preso la parola: “Ogni segnalazione, ma sempre con i piedi per terra, è una speranza. Poi una segnalazione che arriva da Amsterdam dopo quello il telefono ci segnala è una speranza forte. Qualcuno si è inserito nella vita di Alessandro”, ha aggiunto la madre.

ALESSANDRO VENTURELLI: LE PAROLE DELL’AMBASCIATORE ITALIANO AD AMSTERDAM

Roberto, il padre di Alessandro Venturelli, ha aggiunto: “Un’ottima notizia che ci fa presagire qualcosa di buono, grazie a voi siamo riusciti ad avere contatti concreti con l’Olanda. Questi sono dati certi, la localizzazione di quel punto è una cosa su cui bisogna ancorarsi”.

Storie Italiane si è recato anche dall’ambasciatore italiano in Olanda, chiedendo lumi sulla vicenda: “Bisogna collaborare e lavorare con le autorità olandesi. E’ un caso che mi colpisce molto anche a livello personale, ed è ovviamente rientra in pieno nella missione che svolgo in Olanda. Una sua foto su un canale tv olandese? Spero di si, non abbiamo ancora ottenuto una risposta positiva ma stiamo lavorando per ottenere questo risultato”.

