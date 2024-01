Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, Uomini e Donne/ Bacio a stampo, poi la richiesta di lei

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: baci a stampo

Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta raccontano i dettagli del loro appuntamento nella puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio. Dopo la decisione di Alessandro di non concedere l’esclusiva a Roberta Di Padua per conoscere altre dame del parterre tra cui Cristina, quest’ultima ha messo da parte tutti i dubbi decidendo di uscire con il cavaliere salernitano e dare il via ad una frequentazione continua. Al centro dello studio, Alessandro e Cristina raccontano di essere usciti nuovamente insieme e di essere stati davvero bene.

Tra i due c’è stato anche un avvicinamento, ma nessun contatto fisico importante se non dei baci a stampo. “Sono stupita, da che non sentivo attrazione ho cominciato a sentire un certo trasporto verso di lui2, le parole della dama del trono over.

Cristina Tenuta e l’interessa per Mario Cusitore

Durante il confronto con Alessandro Vicinanza, su Cristina Tenuta emerge un retroscena. Maria De Filippi, infatti, svela una richiesta di Cristina: la dama avrebbe chiesto alla redazione di poter conoscere Mario qualora quest’ultimo avesse rinunciato a corteggiare Ida Platano. In studio, Cristina spiega che Mario è il suo prototipo di uomo esattamente come lo era Armando Incarnato.

Mario, tuttavia, ha deciso di restare in trasmissione per continuare a corteggiare Ida e provare a conquistare il suo cuore mentre Cristina decide di portare avanti la frequentazione con Alessandro.











