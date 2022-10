Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lei chiude dopo…

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, primo appuntamento

Dopo essersi piaciuti nello studio di Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di provare a conoscersi uscendo insieme per la prima volta. Nonostante i dubbi di Roberta che preferirebbe conoscere un uomo che abbia già dei figli esattamente come lei, Alessandro è riuscito a convincerla a concedergli una possibilità. La dama che, nello studio del trono over di Uomini e Donne si è messa più volte in gioco, ha così deciso di lanciarsi e concedersi la possibilità di conoscere Alessandro che, dopo averci riprovato con Ida Platano, ha scelto di provare a frequentare Roberta.

La dama e il cavaliere del trono over, per il momento, hanno avuto solo una frequentazione telefonica. Come sarà andato, invece, il primo appuntamento senza telecamere? Lo scopriremo oggi.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua: la scelta della dama a Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua dovrebbero accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli del loro primo appuntamento. Dopo diverse telefonate, la dama e il cavaliere hanno cominciato a frequentarsi: sarà scattato il colpo di fulmine?

Dalle anticipazioni sembrerebbe proprio di no. Roberta, a quanto pare, avrebbe deciso di non continuare a conoscere Alessandro mettendo immediatamente fine alla loro frequentazione. Roberta, tuttavia, resterà comunque nel parterre del trono over.

