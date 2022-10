Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine con Alessandro Vicinanza?

Roberta Di Padua torna nel parterre del trono over di Uomini e Donne

Roberta Di Padua torna ufficialmente nel parterre del trono over di Uomini e donne. Dopo aver partecipato al confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi, Roberta ha ricevuto un invito da parte di Alessandro Vicinanza. Il cavaliere, dopo aver riprovato ad uscire con ida Platano chiudendo, però, la frequentazione, ha chiesto a Roberta di restare in trasmissione per poter avere la possibilità di conoscerla. Un invito che ha piacevolmente colpito Roberta che ha anche ballato con Alessandro in studio.

Di fronte alla proposta di Alessandro, Roberta aveva inizialmente chiesto del tempo per pensarci pur ammettendo di essere interessata a conoscere altre persone. Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, salvo clamorosi cambiamenti, Roberta svelerà la propria decisione.

Roberta Di Padua e la frequentazione con Alessandro Vicinanza

Nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Roberta Di Padua accetterà la proposta di Alessandro Vicinanza. La dama e il cavaliere del trono over decideranno così di uscire insieme e cominciare a frequentarsi.

Cosa accadrà tra i due? Roberta che è stata una protagonista indiscussa delle precedenti stagioni del trono over, avrà un colpo di fulmine per il giovane cavaliere che spera di dimenticare Ida Platano proprio con Roberta. Ci riuscirà? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

