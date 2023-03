Alessandro Vicinanza in crisi con Ida Platano e torna a Uomini e donne?/ La verità

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano chiudono la loro lovestory? Spunta un curioso particolare social e…

Alessandro Vicinanza e Ida Platano sono sull’orlo di una crisi di coppia annunciata, dopo l’uscita di scena da Uomini e donne? É l’interrogativo generale che solleva via social l’occhio pubblico, unitamente all’ipotesi che vedrebbe Ida e Alessandro prossimi al ritorno in studio a Uomini e donne.

Questo, dal momento che, dopo essersi dati l’esclusiva di coppia per viversi la loro lovestory lontano dagli occhi indiscreti dei telespettatori e i riflettori TV, i due ex volti uscenti del trono over di Uomini e donne non sono più apparsi insieme. In particolare, tra gli stati pubblici condivisi dai diretti interessati via Instagram, il re dei social, dove i diretti interessati sono particolarmente attivi e da giorni non si palesano più in coppia, almeno non tra gli stati pubblici. Ma non solo. Tra le Instagram stories, in un messaggio sibillino la dama Ida Platano lascerebbe intendere, ai fan della coppia uscente di Uomini e donne, che con Alessandro Vicinanza sia esplosa una crisi d’amore tra i due. E, sulla scia del timore dei fan della coppia, su una possibile rottura annunciata tra gli ex protagonisti al trono over di Uomini e donne, intanto, Alessandro Vicinanza sembra lanciare un nuovo messaggio sibillino, rispetto alla realtà vissuta lontano dalla TV. Si tratta di un post che immortala il salernitano mentre appare con gli occhi arrossati e colmi di lacrime, in un momento difficile vissuto nello studio TV di Uomini e donne. Ma cosa intende dire al web, Vicinanza, con il nuovo post? Che Alessandro sia prossimo alla conferma di una rottura con Ida, in una re-entry a Uomini e donne da single?

A corredare la triste immagine pubblica in questione, che lui ora condivide con i follower via Instagram, é un messaggio di Alessandro altrettanto sibillino, che a detta degli internauti potrebbe dare una conferma. Che tra lui e Ida Platano sia sorta una crisi d’amore post-Uomini e donne: “Gli occhi non usano mai la punteggiatura, perché gli sguardi dicono tutto d’un fiato”, si legge tra le righe che il salernitano rilascia a corredo del nuovo scatto pubblico.

E, mentre nel web ci si chiede per quale motivo Alessandro Vicinanza e Ida Platano non replichino al rumor che li vedrebbe protagonisti di una crisi post-dating show, spunta tra i commenti a margine del nuovo post di Vicinanza, quello di Ida Platano. Un messaggio che spazzerebbe via l’ipotesi di una rottura certa tra i due volti uscenti dal trono over, seppur con sconfessando la voce su una crisi temporanea. Una battuta d’arresto che potrebbe essersi risolta poco prima dell’intervento rivelatorio della bresciana che rassicura i fan dei due ex Uomini e donne.

La verità sibillina di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, dopo Uomini e donne

“Degli occhi belli ne é pieno il mondo, degli occhi tuoi ne é pieno il mio”, scrive lei al salernitano con tanto di emoticon a forma di cuore, sotto il nuovo post pubblico di Alessandro Vicinanza. E pronta é la replica del salernitano, che ricambia alla bresciana l’emoticon a forma di cuore rosso. Un interscambio di interazioni social, quest’ultimo, che vuole essere la prova provata che i due ex Uomini e donne formino ancora una coppia. Anche se, almeno per il momento, non é dato sapere come mai i due ex Uomini e donne abbiano lasciato intendere per giorni, in rete, di essere finiti in balia di una crisi di coppia. Questo, peraltro senza mai smentire direttamente il rumor ripreso da molti siti, secondo cui sarebbero stati in rapporti tesi negli ultimi giorni. Nel frattempo, tra le pronte reaction del web, c’é chi tra gli internauti sarebbe pronto a scommettere che quella di Ida e Alessandro sia una coppia formata sulla finzione a fin di visibilità, come mera fonte di business: “Ormai avevano bisogno di un po’ di pubblicità … così parlavano i giornali e… continuano a guadagnare nuovamente “, si legge tra le righe dell’accusa generale del web, che incombe sugli ex Uomini e donne.













