Ida Platano e il like di Raffaella Mennoia sul trono bis a Uomini e Donne

Ida Platano è attesa a Uomini e Donne sia per un ultimo confronto con Mario Cusitore che per decidere quale sarà il proprio futuro ovvero se tornare o meno sul trono o nel parterre del trono over. Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, accanto ad Alessio, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, dovrebbe esserci un quarto tronista il cui nome, per il momento, resta top secret. Secondo il parere dell’esperto Lorenzo Pugnaloni, non è da escludere un ritorno di Ida proprio come tronista anche se tale ipotesi non entusiasma il pubblico.

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne nel Trono Over/ Telefonate con Cristina e retroscena su Ida Platano…

Sul proprio profilo Instagram, Raffaella Mennoia ha così pubblicato un video di benvenuto per Alessio, Michele e Francesca e tra i tanti commenti è spuntato uno di disapprovazione per il ritorno di Ida sul trono. “Anche Michele e Alessio non scherzano, tronisti top quest’anno. Speriamo che la quarta tronista non sia Ida (meglio gente nuova)”, è il commento a cui Raffaella Mennoia ha lasciato un like che ha fatto crollare tutte le convinzioni del web.

Ida Platano di nuovo tronista a Uomini e Donne?/ "Assente in studio ma c'è un trono vuoto…": l'anticipazione

Mirko Brunetti: resta in piedi l’ipotesi del trono a Uomini e Donne

Tra le ipotesi per il quarto trono di Uomini e Donne, tuttavia, non tramonta ancora l’ipotesi Mirko Brunetti. Dopo la fine della storia con Perla Vatiero, sono nate le indiscrezioni in merito ad una presunta presenza di Mirko sul trono. Da parte dell’ex gieffino, al momento, non arriva alcun indizio anche perché dopo l’addio a Perla, Mirko non è più tornato sui social.

Secondo un’indiscrezione riportata da Alessandro Rosica, Mirko e Perla stavano continuano a sentirsi ma al momento sarebbe tutto bloccato. Secondo voci di corridoio, dunque, l’ipotesi Mirko sul trono resta in piedi ma la verità verrà a galla solo con la prossima registrazione di Uomini e donne.

Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne?/ L'ultimo tentativo di lui per riconquistarla