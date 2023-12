Alessandro Vicinanza, lite con Gianni Sperti a Uomini e donne/ Ida Platano scatena tutto

Alessandro Vicinanza contro Gianni Sperti

Scintille a Uomini e Donne tra Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti. Il ritorno del cavaliere salernitano in trasmissione ha scatenato la reazione di Gianni che non nasconde il proprio disappunto per l’atteggiamento del cavaliere nei confronti di Roberta Di Padua. Nonostante la frequentazione con quest’ultima, Alessandro ha deciso di uscire anche con Cristina Tenuta scatenando la reazione di Roberta che ha ammesso di aver perso entusiasmo di fronte alla decisione di Alessandro. Gianni ha così esortato Roberta a non ricascarci scatenando la reazione di Alessandro.

Gianni ha così spiegato che l’antipatia di Alessandro nei suoi confronti è dovuta al suo affetto nei confronti di Ida Platano, ma Vicinanza ha negato tutto. “Ida? Cosa me ne importa di lei…C’è chi sotterra le persone Maria e c’è chi le cancella…Quando le sotterri qualcosina ne esce da sotto, quando invece le cancelli non rimane più nulla…E io ho cancellato, mentre lei ha sotterrato…”, le parole di Alessandro.

Alessandro Vicinanza e il risentimento per Ida Platano

Secondo Gianni Sperti, il risentimento di Alessandro Vicinanza potrebbe essere dovuto all’intervista rilasciata da Ida Platano a Verissimo. “Lei fa l’intervista e te la prendi con me?”, chiede l’opinionista. Alessandro, così, spiega di aver ascoltato le parole dell’ex fidanzata in un momento successivo alla messa in onda della puntata attraverso i video pubblicati sui social. “Adesso si è arrabbiato per quello che ha detto lei a Verissimo…” , ha detto Gianni.

“In serata mi sono arrivati tanti video…Quindi ho visto più di una cosa…Ovviamente mi sono fatto un pensiero…Devo dire che però oggi non avevo la minima intenzione di parlare di Verissimo…”, ha detto Alessandro e alla domanda di Maria De Filippi che gli ha chiesto perché se la sia presa così tanto per le parole di Ida, Vicinanza ha risposto così: “Perchè è bello secondo te Maria? Oggettivamente eh…Io non me la sono presa…Sto solo rispondendo…”.

