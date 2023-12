Alessandro Vicinanza sbotta: “Non ho mai preso in giro Ida Platano”/ “Le ho chiesto anche di sposarmi!”

Alessandro Vicinanza sbotta e risponde alle critiche di alcuni spettatori di Uomini e Donne

Il ritorno di Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne ha scatenato non poche polemiche dentro e fuori lo studio di Canale 5. Il cavaliere ha deciso di rimettersi in gioco così come fatto dalla sua ex Ida Platano, nuova tronista, e ha ricominciato così a frequentare Roberta Di Padua. Un gesto che sul web ha sollevato non poche critiche nei confronti di Alessandro, che ha però deciso di non rimanere in silenzio.

E così, quando un utente lo ha accusato di aver solo preso in giro Ida, Alessandro ha replicato a tono, svelando altri retroscena della loro rottura. “Hai solo preso in giro Ida! Sembrava che l’amassi e invece poi ti sei presentato in trasmissione per trovare l’amore!“, è il messaggio che un utente ha inviato ad Alessandro Vicinanza, come riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram.

Alessandro Vicinanza tuona: “Mai preso in giro Ida Platano, volevo sposarla!”

Parole alle quali il cavaliere di Uomini e Donne ha così replicato: “Come vi permettete di giudicarmi senza conoscermi. Sono stufo, non ne posso più! Ho amato Ida più di ogni altra persona al mondo. È stata la prima donna con cui sono stato la prima volta insieme. Le ho anche chiesto di sposarmi, ma che ne sapete voi!”

Stando alle parole di Alessandro, ci sarebbe stata anche una proposta di matrimonio nei confronti di Ida a quanto pare rifiutata dalla dama. Un tassello in più verso la rottura e la separazione delle loro strade. Alessandro oggi è pronto a ritrovare l’amore a Uomini e Donne: “Sono pronto a rimettermi in gioco, vedo che qui c’è un parterre pieno di bellissime donne, alcune anche più grandi. E con qualcuno ho lasciato qualcosa in sospeso“, ha dichiarato una volta tornato in studio.

