Alessandro Vicinanza sorprende Roberta Di Padua e smentisce la crisi: “Amo la tua libertà”/ La dedica social

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza scrive la sua dedica social a Roberta Di Padua e smentisce le voci di crisi

É un Alessandro Vicinanza particolarmente intimista il mittente di una dichiarazione d’amore indirizzata a Roberta Di Padua, che tra l’altro mette a tacere gli haters della coppia uscente di Uomini e donne. Dopo aver lasciato insieme il dating show, i due hanno iniziato la loro vita da coppia vera e propria, suscitando però lo scetticismo generale degli haters che stentano a credere alla veridicità della storia d’amore, ritenendola montata ad arte come strategia di marketing per ottenere visibilità.

Al di là della mobilitazione degli haters online, Alessandro Vicinanza intende dichiarare amore sincero nella sua dedica

indirizzata a Roberta Di Padua con un post pubblicato su Instagram. “Voglio esserti, non voglio averti, voglio impararti, non voglio correggerti, voglio sceglierti, non subirti, ho voglia di partecipare alla tua libertà senza intromettermi nei tuoi bivi e non esserci per niente i giorni in cui tu ti vorrai tutta per te – si legge tra le righe di un carosello di foto che immortalano i due fidanzati uscenti del trono over-, io non voglio tenerti, voglio sostenerti“.

Alessandro Vicinanza risponde alle critiche verso la compagna Roberta

Tra le altre parole nella caption delle foto che li immortala nel mezzo di una vacanza in costumi succinti da mare, poi Alessandro Vicinanza prosegue dicendosi un fedele supporter della libertà dell’amata fidanzata, in senso lato.

Questo, alludendo anche alle critiche degli utenti che tacciano Roberta di sfoggiare la sua silhouette in mise osé, incurante del ruolo di madre e dell’importanza che ha la sua immagine anche rispetto alle responsabilità della maternità: “Amare una donna significa amare la su libertà! Love you Robby”, conclude allora Vicinanza.

